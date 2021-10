“Ya firmamos el convenio por las 144 viviendas” dijo el Intendente Torchio

Ya llegó el convenio y en los próximos días lo vamos a estar bajando al Concejo Deliberante. Este es un primer plan de viviendas pero el próximo año llevaremos a cabo otros más. También agradeció a los jóvenes por el buen comportamiento durante la Semana del Estudiante.

viernes en horas del mediodía, el intendente Municipal Esc. Walter Torchio llamó a los medios a una conferencia de prensa en su despacho, entre otras cosas dijo lo siguiente: “La idea de ésta conferencia de prensa tiene que ver con que fueron anunciadas algunas medidas con respecto a la nocturnidad. Nosotros en Carlos Casares ya habíamos avanzado en algunas medidas y en ese sentido quiero agradecer muy especialmente a los adolescentes, a los centros de estudiantes, la verdad que han llevado adelante una Semana del Estudiante increíble con un comportamiento ejemplar tanto en los bailes como en el pic nik” también agregó: “Nosotros hace ya casi un mes que no tenemos casos activos de covid, gracias a la vacunación y al cuidado de la gente y es por eso que hoy podemos seguir avanzando en todas las medidas que tengan que ver con el fútbol, con los eventos sociales, etc. Y me parece que es una buena noticia, porque estamos dejando atrás un momento muy difícil para todos y que recurrió del esfuerzo de todos, pero que afortunadamente en ésta etapa estamos realmente saliendo adelante y de la mejor manera. Este es un momento diferente que hay que disfrutarlo y aprovecharlo, pero tampoco hay que hacer locuras y si hay que cuidarse y éste fin de semana será el primero en el cual nos vamos a sentir mucho más liberados y en donde todo el mundo va a querer salir o hacer algún tipo de actividad, les pedimos que se cuiden, no sólo con respecto al covid, sino con respecto al tránsito y todas las cuestiones que vienen aparejadas a un cambio radical a los hábitos que veníamos teniendo, se ha pasado de una vida normal a una vida con restricciones y hoy estamos volviendo a la normalidad”.

También en otra parte del párrafo agradeció a la Cámara de Comercio por haber prestado el Ovalo para la vacunación y también a la Sociedad Española por brindarnos el salón España para seguir con dicha vacunación y a todas las instituciones que ayudaron en èstos difíciles momentos.

Al finalizar brindó una información muy esperada por muchos casarenses: “Quiero confirmarles que estamos firmando el convenio por las 144 viviendas, de las cuales va a haber un núcleo que va a estar destinado específicamente para el personal de salud, otro grupo al personal municipal en general y el resto a los demás vecinos casarenses, ya llegó el convenio y en los próximos días lo vamos a estar bajando al Concejo Deliberante. Este es un primer plan de vivienda pero el próximo año llevaremos a cabo otros más”. Y para finalizar comentó que: “Ayer estuve reunido con gente del gabinete, con la Vice Gobernadora, la Ministra de la Provincia y los intendentes, donde expusimos muchos proyectos pensados para ésta etapa y esperemos que muy pronto tengamos otras buenas noticias para Casares y la zona y seguiremos trabajando para darles las mejores respuestas a nuestros vecinos”.