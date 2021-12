QUÉ MOTIVO TUVO…

El titular ¿qué motivo tuvo? no es un trabalenguas ni nada que se le parezca, simplemente es el título de una canción del autor, cantor y compositor mexicano Francisco Barios “El Mastuerzo”. El título de la obra es “Que motivo tuvo”, y las causales del motivo quedan para interpretación del lector.

En la noche del domingo se escucharon varios bomba-zos que hicieron temblar a muchos casarenses que hacía mucho no escuchaban un ruido así. Recordemos que una ordenanza presentada por el concejal Carciofi, prohibía terminantemente los fuegos artificiales y todo tipo de pirotecnia, la que hasta el domingo se había cumplido a rajatablas. Por lo tanto se alzaron voces, la mayoría condenando la trasgresión y pidiendo medidas serias como fuertes multas a los autores de los bombazos. Lo primero que se preguntó la gente es “que motivo tuvo” el autor para quebrar así la ordenanza.

Cuando se supo el motivo se alzaron más voces de condena, pero no tantas, los autores de los bombazos eran hinchas fanáticos del Club Deportivo, reciente campeón del fútbol local. Habían pasado 43 años del último campeonato obtenido por la escuadra Verde y el entusiasmo era increíble.

Ese era el motivo, ¿merecía una fuerte sanción?.

Por cierto que no, y con esto no pretendemos hacer la apología del incumplimiento de una ordenanza. Pero si después de 43 años de sufrimientos y espera el autor del “bombardeo” no se merece exteriorizar su alegría, es porque nos hemos vuelto demasiado aburridos, por más que la ordenanza tiene sus causales y debe ser cumplida.