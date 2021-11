IMPORTANTES PROYECTOS FUERON TRATADOS EN EL CONCEJO

El Oeste entrevistó al Presidente del H.C.D. Concejal Emmanuel Gemelli

«Es una lástima que la oposición no acompañe en los proyectos importantes»

El jueves pasado, se llevó a cabo la 13era. Sesión del año en la cual se trataron varios temas importantes para la población. El Oeste para mantener bien informados a sus lectores se dirigió hasta el Concejo donde mantuvo una entrevista con su Presidente Emmanuel Gemelli, quien con toda amabilidad nos explicó lo que habían tratado en dicha sesión.

E.O.: Emmanuel, ¿Conta-nos los proyectos que se trataron en ésta oportunidad?

E.G.: Entraron en total 13 Proyectos, la mayoría de Ordenanza, pero entre esos hay dos o tres muy importantes que tocan el tema viviendas, que es una de las mayores demandas de nuestros vecinos.

E.O.: ¿Podés detallarnos con más datos los del tema vivienda?

E.G.: Si, ingresó un proyecto por un convenio del municipio de 144 viviendas, te diría que es uno de los más importantes por un valor de 749 millones de pesos, entre el Municipio y la Provincia de Buenos Aires. Dicho convenio ya está firmado solo falta que la provincia saque a licitación la obra para comenzar cuanto antes a construír. La mayoría de las viviendas se van a realizar en la ex quinta de Cerdá. Estamos muy contentos por nosotros y por nuestros vecinos, recordemos que la oposición no acompañó la compra de esa quinta, como tampoco en ésta última sesión acompañó un crédito de 25 millones de pesos que tomó el municipio para lo que es el traslado del corralón municipal al Ceproc. La verdad que es una lástima que no nos hayan acompañado, pero gracias a la mayoría pudimos avanzar, ya que el municipio decide con esos 25 millones de pesos trasladar el corralón de una zona céntrica canjear esa manzana donde estaba ubicado el corralón por dos manzanas frente al club Boca, donde se lotearán unos 80 terrenos para nuestros vecinos. Lamentablemente la oposición tampoco acompañó con este proyecto, como tampoco acompañó la venta de terrenos detrás del hospital, zonas que hoy están urbanizadas y con todos los servicios.

E.O.: ¿Qué busca el Frente de Todos en estas elecciones del 14 de noviembre?

E.G.: Mirá, para seguir con todos los proyectos que tiene esta gestión y brindándole más beneficios a la gente necesitamos seguir contando con la mayoría en el Concejo Deliberante, por eso es importante que se gane el próximo 14 de noviembre. Necesitamos que la gente acompañe a la lista de Vanina Gandini, Isaúl Wilner, Ana Laffont y al Intendente Torchio en su nueva etapa de Senador Provincial, porque creemos que todavía nos queda mucho por hacer, recordemos que cuando entró este gobierno había 600 calles de tierra y hoy quedan solamente 200, si bien es un montón y más para el que vive en ellas, pero con la ayuda de todos vamos a seguir avanzando y realizando cordón cuneta, asfalto negro, etc. Para dar solución a todos nuestros vecinos.

E.O.: Gracias Emmanuel por recibirnos.

E.G.: No, gracias a ustedes por informar a los vecinos.