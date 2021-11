LA PALABRA DE LOS CANDIDATOS

Vanina Gandini

Candidata en 1er. lugar por Frente de TODOS

Faltan dos días para las elecciones, sentís que en este tiempo entre las Paso y las Legislativas han conseguido atraer votantes como para dar vuelta la elección?

Yo creo que sí. Mucha gente no fue a votar porque creyó que las Paso era como una interna entre un espacio político, aunque en lo personal me interesa y valoro mucho que existan las Paso, porque justamente es un espacio donde no solamente votan los afiliados, sino toda la comunidad, pero en Casares se dió esta situación y creo que también a nivel provincial y nacional de que no todo el mundo fue a votar ya que no se consideró con la importancia que tiene, asi que creo que en esto tenemos una realidad distinta en estas elecciones que se vienen, creemos que sí hemos atraído muchos votos que tiene que ver con los que no fueron a votar, creo que eso nos va a beneficiar en los resultados.

Te hemos visto recorriendo las calles y hablando con los vecinos, ¿cuáles son las necesidades que más les hacen falta? ¿Lo tomarán en cuenta para estos próximos dos años?

La verdad que se hizo un trabajo muy específico, muy minucioso, se recorrió casa por casa, se visitó a los vecinos, se llegó a la zona rural la cual la visitamos en varias oportunidades, para conversar con ellos, llevarles propuestas y tomar las propuestas que ellos nos daban, ya que eso es muy importante para nosotros. La verdad que estamos muy contentos porque nos recibieron muy bien, con mucha alegría y agradecidos de todo lo que se ha hecho en esta gestión, lo cual ha sido mucho, la gente lo ve y lo puede valorar y también siempre está la inquietud de cuándo van a terminar tal o cual calle y justamente hoy (por el jueves) el intendente dio un mensaje de que vamos a tener luces led 100% en todas las calles y para diciembre del 2023 vamos a lograr el 100% de accesibilidad en las calles, esto no es un dato menor y no es una frase hecha ya que el intendente ha cumplido con todo lo que ha prometido. Este es uno de los temas mas importantes de la gente. También nos agradecen lo bien que tratamos el tema de vacunación durante toda la pandemia.

¿Qué pasará el lunes 15 de noviembre?

Esperamos poder festejar el triunfo, porque realmente es una gestión que merece seguir creciendo y ésto se tiene que ver en los votos y seguir trabajando con muchísima energía y en mi caso seguiré en la parte ejecutiva, ya que tengo un cargo ejecutivo en el cual hace años que estoy que es la Dirección de Atención Primaria y llegar al 10 de diciembre donde juraré como Concejal.

¿Por qué hay que votar a la lista 507?

Porque es la lista de todos y de todas, porque es la lista que ha transformado la vida de los casarenses. Es votar al 100% de agua, 100% de clocas, caminos rurales, 1.200 led en todo el pueblo, ambulancias 4×4 en las zonas rurales, es vota el asfalto, el cordón cuneta, es votar un municipio que miró a la discapacidad y la hizo Dirección, es votar al Area 3 como lugar para desarrollar la tecnología y el crecimiento de los chicos, es votar la salud, la vacunación, es votar un grupo electrógeno cuando no teníamos en el hospital y nadie podía saber si iba a terminar la operación porque se cortaba la luz, es votar adultos mayores. Votar la lista 507 es votar que no va a haber más calles de tierra, que hay un solo Casares. Hablar de la lista 507 es pensar en seguir creciendo y desarrollándonos como casarenses. Por eso y mucho más el domingo 14 hay QUE VOTAR LA LISTA 507.

Raúl Urbizu

Candidato en 1er. lugar por VAMOS CON VOS

Faltan dos dias para las elecciones, ¿sentís que en este tiempo entre las Paso y las Legislativas han conseguido atraer votantes como para poder conseguir una banca en el Concejo?

Hay una idea falsa de que el único voto válido es que va a los partidos mayoritarios. Y la verdad es que tanto el Frente de Todos como Juntos en los últimos años solo han defendido los intereses de los dirigentes y no de la gente. En el Concejo se pelean entre ellos y en el medio estamos los casarenses. Por esto decidí participar y tratar de decirles a mis vecinos que una tercera fuerza es necesaria en el Concejo para terminar con la grieta y que la política se ocupe de resolver problemas concretos con soluciones concretas. Creo que ese mensaje llegó y estamos muy confiados de que los casarenses nos darán la oportunidad de cambiar esta historia.

Te hemos visto recorriendo las calles y hablando con los vecinos ¿Cuáles son las necesidades que más les hacen notar? ¿Si entrás al Concejo vas a luchar por esas necesidades de la gente?

La gente ve a la política como parte del problema y no de la solución. Está desengañada y no confía. VAMOS CON VOS, junto con Florencio Randazzo en nación y Sergio Carciofi en provincia, tenemos el desafío de devolverle la confianza y la esperanza. Por eso hacemos hincapié en gestionar cosas que le cambien la vida diaria a la gente. Randazzo cuando fue ministro solucionó el problema del DNI, de los pasaportes y puso en marcha la renovación de toda la red ferroviaria como nunca antes, Carciofi cuando fue concejal fue autor de ordenanzas que terminaron con la pirotecnia en Casares, que redujo el uso de bolsas pláticas, que normalizó los terrenos municipales con el Banco Social de Tierras, que propuso e impulsó la creación de la Dirección de la Mujer y la transformación de la Cultura en nuestra localidad. A mí, cuando me tocó poner nuevamente en marcha la Fiesta del Girasol y lo hice potenciando las instituciones intermedias y conozco bien lo que es gestionar porque así lo hago hace mucho en el Club Boca. Somos gente que hace y que sabe comprometer su palabra.

¿Qué van a aportar ustedes desde el Concejo?

Vamos a intentar terminar con las peleas entre dos partidos y elevar la voz de todos y cada uno de los casarenses, dándole pro-tagonismo a las fuerzas vivas de nuestra comunidad.

¿Qué pasará el 15 de noviembre?

El lunes 15 todos los argentinos tenemos que reconstruir a la Argentina, terminar con la inflación, la desocupación, la pobreza. Trabajar y trabajar para solucionar los problemas de seguridad, de vivienda, de salud de educación. En esto VAMOS CON VOS está comprometido y nos vamos a preparar para ser una opción a la intendencia, a la gobernación y a la presidencia en 2023.

¿Algo más?

Que los que no vinieron a votar, vengan a votar. Que los que votaron en blanco, voten positivo. Y que nos den la oportunidad de demostrarle a los casa-renses que se pueden cambiar las cosas para bien. Ojalá podamos cortar este blanco y negro sin matices que tiene el Concejo y desde una banca podamos ser la tercera voz, la voz de los casa-renses

ANDRES AGUIRREZABALA

Candidato en primer lugar por JUNTOS

Faltan dos días para las elecciones ¿Sentís que van a repetir los resultados de las Paso?

Estamos con las expectativas lógicas previas a cualquier elección, que se generan como consecuencia de un árduo trabajo de campaña en equipo durante más de 2 meses. Y a esa expectativa hay que sumarle la esperanza de que las cosas empiezan a cambiar.

Te hemos visto recorriendo las calles y hablando con los vecinos ¿Cuáles son las necesidades que más les hacen notar que el gobierno no ha cumplido en ésta gestión?

El reclamo de los vecinos es unánime. A todos nos preocupa la grave crísis económica y social. La gente ve que el dinero cada vez vale menos y que cuesta llegar a fin de mes. Preocupa mucho la falta de trabajo y la incertidumbre por lo que puede suceder en el futuro. También nos han manifestado muchísima preocupación por la situación de inseguridad y lamentablemente va escalando día a día con delitos más violentos.

Si consiguen la mayoría en el Concejo ¿Cuáles serán sus prioridades?

En el Concejo Deliberante vamos a seguir trabajando de la misma manera, siempre priorizando el diálogo y la búsqueda de consensos para encontrar soluciones a las distintas problemáticas locales. Vamos a promover la participación ciudadana y sobretodo la interacción entre el municipio con la Cámara de Comercio, el Centro Industrial, la Sociedad Rural, las asociaciones civiles y las demás instituciones locales quienes han tenido un protagonis-mo destacable durante la pandemia. Vamos a seguir insistiendo para que en la agenda política local se traten todas las cuestiones vinculadas a discapacidad que es una herida con muchas respuestas pendientes por parte del municipio, vamos a seguir insistiendo con cuestiones vinculadas al medio ambiente para reducir los basurales a cielo abierto, vamos a seguir bregando por una administración municipal transparente y en ese sentido le vamos a exigir a todos los funcionarios y familiares directos la presentación de declaraciones juradas de bienes para evitar beneficios impropios a través de la figura del testaferro.

¿Qué pasará el lunes 15 de noviembre?

El 15 de noviembre, sea cuál sea el resultado, hay que seguir trabajando para todos los vecinos de Carlos Casares. La situación económica social educativa por la que estamos atravesando es sumamente crítica. Tenemos que trabajar en conjunto para un mejor gobierno en Carlos Casares. El 10 de diciembre sea cuál sea el resultado, Carlos Casares va a tener nuevo intendente. El ingeniero Stadnik. Cómo le demostramos a través del año y medio de pandemia apoyando las medidas que proponía el intendente ahora vamos a acompañar al nuevo intendente en todo aquello que considere necesario y razonable.

¿Querés agregar algo más?

Desde JUNTOS queremos agradecerle a todos los vecinos de Carlos Casares que nos recibieron en el puerta a puerta, que nos contaron sus inquietudes, sus problemáticas, porque de esta forma nos ayudan a construír una visión muchísimo más plural de la realidad de Carlos Casares. Pedirles que una vez más confíen en este espacio y nos acompañen con su voto porque en el Concejo Deliberante tienen que venir épocas de cambios y terminar con la mayoría automática del oficialismo que reduce el debate y en consecuencia desnaturaliza la función el Concejo. Algunos funcionarios actuales de alto rango se olvidan que en ese carácter tienen que rendir cuentas de manera constante y que el control es sumamente sano y necesario para nuestro sistema democrático por eso le decimos al vecino de Carlos Casares que si considera que el próximo intendente Daniel Stadnik hay que controlarlo de manera estricta y rigurosa el único espacio que lo garantiza es el de JUNTOS.