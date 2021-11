POR SU ACTO HERÓICO

El casarense Diego Brey recibió la máxima condecoración del Gobierno de la Ciudad por haber salvado a 4 niños en un incendio.

El joven casarense Diego Brey forma parte del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires desde hace ya varios años.

Diego primero estuvo desempeñándose como bombero en nuestra ciudad y luego se fue a Buenos Aires donde hizo el curso en la Federal. Estando 1 año como policía y luego sí pudo ingresar a Bomberos de la Federal, la cual fue pasada hace unos años al Gobierno de la Ciudad.

Esta distinción de reconocimiento se entrega todos los años (el 9 de noviembre que es el Día del Bombero de CABA), algunos son de carácter general que entrega el Jefe de Gobierno de la Ciudad a Bomberos, y también hay otros premios internos que entregan Fundaciones o Instituciones barriales…

LA PALABRA DEL HÉROE

“La medalla que me dieron es la máxima condecoración que entrega la ciudad, es la Medalla de Oro del Gobierno de Buenos Aires, la cual la entregan por actos destacados en servicio y a mi me la entregaron el miércoles ppdo. por la labor en un incendio al que fuimos el año pasado, más precisamente el 3 de julio de 2020, a un departamento en el 3er. piso con personas atrapadas, habíamos ido tres bomberos en una sola dotación, cuando llegamos al lugar observé que el departamento estaba tapado de humo y en el balcón veo que había 4 niños, los que estaban a los gritos. Inmediatamente agarré los elementos para romper la puerta más el equipo respiratorio y me fui corriendo hasta el tercer piso. Rompí la puerta y entre el humo me ubico y llego hasta el balcón donde estaban los nenes. Minutos después cuando veo que la situación estaba más segura saco a los chicos hacia el pasillo y de ahí a la calle para que sean atendidos en la ambulancia, pero gracias a Dios todos estaban bien. El más grande creo que tenía 11 años, otro de 8, 4 y el más pequeñito de 2 años, es por eso que me fue entregada la medalla”

A continuación transcribi-mos la información que diera el Cuartel de Bomberos luego del incendio:

“3 de julio de 2020. Horas 12:40 se desplaza unidad 407 del destacamento Miserere perteneciente a la estación 4 Recoleta por incendio casa depto y salvamento de persona. Al arribar al lugar se observa en el tercer piso gran cantidad de humo y 4 menores en demanda de auxilio en el balcón del mismo. La dotación realiza la apertura del mismo y extracción de los menores a zona segura para una pronta atención del SAME. Los cuatro menores resultaron ilesos”.