SE LEVANTARON DE SUS BANCAS

En la sesión del jueves la oposición no quiso tratar la licencia del intendente Torchio

El jueves pasada las 19,20 hs. dio comienzo una nueva sesión en el H.C.D., tratándose la mayoría de los temas con total normalidad, pero al llegar a uno de los últimos, el pedido de licencia del Intendente Walter Torchio, al comenzar el presidente del H.C.D., Emmanuel Gemelli con la lectura, los concejales de la oposición se levantaron y retiraron del recinto haciendo que se caiga la sesión.

El Oeste entrevistó a su Presidente para interiorizarse del tema y esto nos dijo: “Lamentablemente se cayó la sesión porque los concejales de Cambiemos no quieren dar tratamiento a la licencia del Intendente, peligra la institucionalidad porque la verdad que fue electo por el pueblo al igual que parte de su equipo como es el caso de Daniel Stadnik quien fue su primer concejal y lo reemplazaría en caso de que se ausente el Intendente y creemos que no es conveniente que renuncie sinó que siga trabajando con el equipo con la licencia respectiva, hora llamaremos de nuevo a otra sesión para los próximos días porque vamos a seguir con el pedido de la licencia, creo que lo que están buscando es lograr la renuncia del intendente y lo que nosotros creemos es que tiene que licenciar para ir como senador, pero si en algún momento se lo necesita por algo pueda volver a trabajar en el cargo elegido legítimamente por el pueblo”. Cuando le preguntamos para cuando sería la próxima sesión nos comentó que «todavía no porque primero me lo tiene que pedir el Poder Ejecutivo pero seguramente será para los primeros días de la semana que viene», luego le preguntamos qué pasa si los concejales de la oposición siguen sin dar cuórum y nos comentó «si pasan tres sesiones que ellos no dan cuórum la Ley Orgánica dice que ante tres ausencias injustificadas de los concejales hay que hacerlos venir con la fuerza pública, no es lo que deseamos pero es lo que marca la ley Orgánica de las Municipalidades. Nosotros vamos a dar sí o sí tratamiento a la licencia del intendente»-

CON RAMIRO DE JXC

Luego cuando íbamos retirándonos del recinto nos encontramos con el concejal Ramiro San Juan a quien también entrevistamos y le preguntamos porqué no dieron cuórum cuando se comenzó a tratar la licencia del Intendente, y esto nos contestó:»Porque creemos que el pedido de licencia hasta el 10 de diciembre de 2023 no es algo que está correcto porque la ciudadanía de Carlos Casares y la Cuarta Sección Electoral lo eligieron a Walter Torchio como Senador y nos parece que no se puede ser Intendente y Senador al mismo tiempo, creemos que él debe renunciar a su cargo de intendente y asumir como senador. Me parece que una licencia no es correcta. Distinta es el caso de Daniel Stadnik que pide licencia en el Concejo para ocupar cargo en el ejecutivo porque pasa a ser empleado en el ejecutivo. Acá son dos cargos electivos distintos y creemos que tiene que optar por uno. Nosotros hubiésemos aprobado la licencia solamente hasta el 2021″, le preguntamos en qué cambia si la licencia es sin goce de sueldo «Nosotros creemos que está desligitimando a Daniel Stadnik que es el intendente que por Carta Orgánica, al haber ocupado el primer lugar en la lista de concejales cuando fue elegido intendente Walter Torchio, lo estaría desligitimando porque estaría siempre bajo su sombra, pasa algo con Daniel y Walter tiene la posibilidad de volver y no es así. Si Stadnik debiera dejar ese lugar deberá asumir quien le siga en la lista de concejales, que creo que es Mariana Nuñez» y para finalizar le preguntamos como seguía esto: «Y ahora no se que resolverá el Concejo Deliberante, si seguirá llamando a sesiones, aunque nosotros seguiremos actuando de la misma manera». Ustedes saben que luego de tres sesiones pueden ser traídos por la fuerza pública «No creo que se de una situación de esa, para nosotros va a tener que renunciar y ocupar el cargo de senador”.

SI ASI COMIENZAN

En realidad si así comienzan las relaciones entre el oficialismo y la oposición, no se puede esperar mucho de futuras relaciones. El ciudadano medio observa lo sucedido y seguramente debe pensar que no hay forma que se entiendan. Y es de esperar que cuando asuman los nuevos concejales la actitud de la minoría será la misma.

Si bien retirarse de una sesión para privar de quórum a la mayoría es una práctica aceptada, ésta tiene sus límites porque de lo contrario el HCD no funcionaría.