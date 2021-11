UNA ELECCIÓN CABEZA A CABEZA

AJUSTADAMENTE VOLVIÓ A GANAR JUNTOS POR EL CAMBIO.

HABLAMOS CON AGUIRREZABALA.

Después de las PASO de septiembre, en las que se impuso JXC por 559 votos en la suma de los participantes de la interna, el Frente de Todos local quedó shokeado, pero rápidamente se repuso y se lanzó a una campaña de casa por casa, manifestaciones en la calle y todo tipo de publicidad con la clara intención de remontar esa diferencia. Un objetivo que no parecía imposible, porque el mismo Walter Torchio se puso al frente de dicha campaña. Una posibilidad que no era remota y que casi se concreta dado que de 559 votos de diferencia que obtuvo JXC en las PASO, esa diferencia se redujo a 25 sufragios.

ANDRES AGUIRREZABALA REPITIÓ EL TRIUNFO DE LAS PASO

El domingo se vivió un día democrático en casi todo el país y Carlos Casares no fue la excepción. La gente poco a poco fue llegando hasta las urnas para decidir con su voto el destino político de nuestra ciudad.

Desde muy temprano a excepción de las Paso la gente concurrió pero de manera escalonada y prácticamente en ningún momento hubo largas filas de votantes en los distintos lugares donde se llevaban a cabo los escrutinios.

Ya pasadas las 18 horas, poco a poco se fueron conociendo los datos de las distintas mesas y todo daba a pensar que iba a ser un final cabeza a cabeza, por momentos se ponía en ventaja Vanina Gandini sobre Andrés Aguirrezabala y luego se invertían los resultados e incluso llegaron a la última mesa tan parejos, que esa mesa la número 35 definiría la elección y fue así que la balanza se inclinó para la gente de CAMBIEMOS quienes vencieron en éstas Legislativas 2021 al Frente de TODOS por 29 votos. Sin lugar a dudas ésta fue una de las elecciones más reñidas en nuestra ciudad.

Ya cerca de las 21 horas, la gente fue llegando hasta el Comité Radical, donde los triunfadores desataban toda su alegría y emoción por haber conseguido tan esforzado triunfo.

Banderas, bombos y los tradicionales cánticos se hacían oír desde el bunquer radical y también a pesar de que están prohibidas, algunas bombas de estruendo.

EL RECONOCIMIENTO DE LA LISTA OPOSITORA

Luego de saberse los resultados la gente del Frente de TODOS con Walter Torchio a la cabeza se llegó hasta el comité aceptando la derrota y felicitando a los flamantes vencedores, donde también conversaron con la prensa y a pesar de haber perdido expresaron que lo bueno es que la gente se expresó en total democracia.

LOS FESTEJOS

Andrés Aguirrezabala, luego de hablar con la prensa local, se juntó con los correligionarios que lo esperaban afuera del local y luego de fundirse en muchos abrazos con la mayoría de ellos salieron a recorrer las calles de la ciudad dándole un tinte festivo y colorido a la gran noche para CAMBIEMOS.

Luego de dar la vuelta y cuando ya la euforia había bajado un poco sus desiveles, El Oeste entrevistó a Andrés Aguirrezabala y esto nos dijo:

E.O.: Andrés un día inolvidable para vos hoy?

A.A.: Si, la verdad que sí, en lo personal, inolvidable, pero por sobre todo muy contento con éste hermoso grupo de trabajo que logramos conformar en las primarias y una vez finalizadas las primarias entendimos claramente el mensaje de los vecinos que era que teníamos que trabajar toda la oposición unida y hoy acá pudimos ver los resultados. Estamos muy felices.

E.O.: Si bien el intendente Torchio, no encabezaba la lista opositora influía mucho en la decisión del voto. Era una lista difícil de vencer?

A.A.: Si, la verdad que era una elección muy, muy difícil, con un intendente encabezando como legislador en toda la Cuarta y sobre todo que no se vio tanto en las primarias pero sí ahora en las generales movilizando todo el aparato municipal y nosotros con una campaña totalmente austera y poniendo lo único que teníamos para poner que eran nuestras piernas para caminar la ciudad y nuestras orejas para escuchar, porque sabíamos que eso era lo que reclamaban los vecinos de Carlos Casares.

E.O.: A qué pensás que se debió que en líneas generales el Frente de TODOS perdió en casa todos los lugares?

A.A.: Creo que hubo un mensaje claro de la ciudadanía, de que ésta manera de gestionar tiene que modificarse, tiene que cambiar, el mensaje está claro y también es cierto que nosotros, como oposición, tenemos una responsabilidad absoluta de acompañar en todas aquellas políticas sobre todo vinculadas en las gestiones económicas y a las cuestiones vinculadas con la vivienda sobre todo acá en Carlos Casares y nosotros tenemos el compromiso absoluto de acompañar en éstos dos años porque sabemos que estamos atravesando una situación muy difícil y la verdad nos obliga a trabajar de manera conjunta.

E.O.: ¿Y ahora que sigue a partir del lunes?

A.A.: A partir del lunes a trabajar otra vez, porque es el compromiso que asumimos ante la ciudadanía, cuando andábamos puerta a puerta justamente lo que le decíamos a los ciudadanos es que primeramente queríamos escuchar sus inquietudes y después hacerles saber nuestras propuestas, pero acá la única manera es trabajando todos de manera conjunta, vamos por un Concejo muchísimo más plural, donde el oficialismo termine con esa mayoría automática y absoluta que tiene en el Concejo, porque tenemos que debatir ahí las verdaderas políticas de cara a estos dos años que quedan.

E.O.: Escuchándolo vemos que ustedes no es que vienen a Ågponer palos sobre la ruedaÅh como se dice popularmente sino es que vienen a ayudar.

A.A.: No, por supuesto que no, y lo hemos aclarado incluso en las primarias cuando estábamos conformando la lista, le decimos al nuevo intendente Daniel Stadnik que va ocupar el sillón de Dorrego a partir del 10 de diciembre, que se quede absolutamente tranquilo, que nosotros lo vamos a acompañar en ésta situación tan compleja que estamos atravesando y que también vamos a controlar los recursos de todos los casarenses.

E.O.: ¿Algo para decirle a la gente?

A.A.: Totalmente agradecido a toda la ciudadanía de Carlos Casares que vuelven a confiar una vez más en éste espacio. Vos sabés que cuando a uno le toca circunstancialmente encabezar una lista, es una responsabilidad tremenda, así que estamos absolutamente agradecidos. Muchas gracias.

LA PALABRA DEL INTENDENTE TORCHIO

Cuando el Intendente se estaba retirando del Partido Radical, donde fue a saludar a los ganadores de las elecciones, pudimos tener su palabra y esto nos dijo: “Fue una elección muy pareja, pero lo que más destaco es la buena participación de la gente y de los distintos espacios políticos, esto es lo más importante para rescatar y después en cuanto al resultado siempre hay que respetar la decisión de la gente, cuando uno gana está contento y cuando pierde no está tan feliz porque indudablemente algo no hizo bien y nosotros tendremos que ver que es lo que no hicimos bien, algo debe haber pasado que no logramos convencer a nuestros vecinos para que nos votaran”. En cuanto a los dos años que le quedan de mandato expresó lo siguiente: “Ahora tenemos que esperar hasta después del 10 de diciembre haber cómo queda conformado el Concejo y Daniel que me estará reemplazando seguramente se reunirá con todos para dialogar como siempre lo hemos hecho. No es la primera vez que perdemos una elección legislativa y además la forma en que se dio demuestra una polarización importante en nuestra población ya que hubo una diferencia exigua en la cantidad de votos sufragados, pero me parece que hay que destacar y resaltar la participación democrática y por supuesto felicitar a los que ganaron”.

VANINA GANDINI

También pudimos dialogar con Vanina Gandini quien nos dijo: “Lo más importante es la participación y también agradecerles a todos los vecinos de Carlos Casares por votar, por decidir como quería estar conformado el Concejo Deliberante . Esta es la primera vez que participo en una lista y estoy muy conforme con la elección y la cantidad de votantes. Nos faltaron unos pocos votos para lograr el triunfo, pero lo más importante es vivir en democracia y poder venir y felicitar a quienes lograron el triunfo”

A RAÚL URBIZU NO LE ALCANZÓ

Luego de finalizados los cómputos, el grupo de VAMOS CON VOS liderado por Raúl Urbizu no consiguió la cantidad suficiente de votos para entrar como concejal ya que llegaron a la suma de 1.194 y necesitaban sacar un total de 1900 votos.

El Oeste conversó con el líder en nuestra ciudad de VAMOS CON VOS:

E.O.: Raúl a qué crees que se debió que la gente no apoyó tu lista?

R.U.: La fuerte polarización entre el JUNTOS y el FRENTE DE TODOS hizo que nos haya sido muy difícil entrar en el debate electoral. De todas maneras creo que logramos dar a conocer nuestro mensaje de que era necesario una tercera voz en la política local.

No llegamos al Concejo, pero sí somos ya la voz de más de 1.200 casarenses que apoyaron nuestras propuestas.

E.O.: ¿Pensás seguir en política o te vas a tomar un tiempo para pensarlo?

R.U.: VAMOS CON VOS llegó para quedarse. Es probable que Randazzo logre ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Además también en la sección con Ariel Franetovich y Sergio Carciofi también se logró armar un grupo que en cada distrito va a ir construyendo una opción para el 2023. En mi caso particular, yo estoy comprometido con éste proyecto.

Con éstas palabras Raúl Urbizu nos dejó bien en claro que esta elección solo fue un comienzo para su carrera política y continuará en este proyecto que ha emprendido.

¿QUÉ PASÓ CON “PELI” FOGLIA?

Fue y es muy comentada la ausencia en estas elecciones del exintendente y exsenador Omar “Peli” Foglia, quién dio muestra de su liderazgo al asociarse con el jefe del radicalismo local Germán Mallofré y así obtener un claro triunfo en las internas que le significó ubicar en primer lugar a su candidato Andrés Aguirre-zabala en la lista. El radicalismo puso la segunda candidata de la lista,, ubicándose tercero el docente José Luis “Mona” Ledesma perteneciente a otra rama del radicalismo. Es impredecible qué puede pasar con el ingreso de los tres representantes de Juntos por el Cambio cuando está claro que las relaciones no son las mejores. El triunfo del actual oficialismo puede lograr que las diferencias internas de JXC se calmen para avanzar todos juntos en su rol opositor.

Retornando a Foglia, su figura ausente en cualquier momento puede aparecer, más aún con la ausencia de Torchio, su “enemigo” político, que ahora transitará por los pasillos del senado provincial.

ASI SE VOTO EN CASARES MESA POR MESA

NO TODO FUERON RISAS Y FESTEJOS EN EL BUNKER DE JXC.

Amago de trompadas y un militante que se llevó un golpe en la cabeza que le dio una mujer

En el bunker de JXC todo eran risas, festejos, abrazos y brindis. De pronto hubo una discusión entre dos dirigentes por una situación privada, con amenazas de trompadas incluidas, que felizmente no pasó de ahí. De pronto un militante se acercó a uno de los que había discutido, para charlas, recibiendo sin previo aviso un golpe en la cabeza con recriminaciones y amenazas que le diera una bella dama esposa de otro dirigente que precisamente es candidata y que al parecer tiene algún problema con su “victima”.

Obviaremos las identidades para no aguar la fiesta, estas cosas suelen pasar hasta en las mejores familias…