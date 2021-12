Se comentó que Ada García manifestó que está dispuesta a asumir como concejal

Ya estamos acostumbrados a las “verdades verdaderas” que se comentan en las redes sociales. La última tiene que ver con la licenciada Ada García que ocupa un interesante cargo a nivel nacional.

Para poder informar con certeza, hablamos con Ada y la consultamos sobre “ese chisme político”, su respuesta fue la siguiente: “No, lo que yo dije fue que estaría dispuesta a ocupar ese cargo, pero por el momento no existiría esa posibilidad a menos que renuncien los compañeros Vanina Gandini y Isaúl Wilner o Gianella, que me preceden, ya que ocupé el 5to. lugar en la lista, y entran sólo tres. Quise decir que si por alguna causa o necesidad me tocara asumir lo haría porque esa es mi responsabilidad, para eso firmé en conformidad”.

HABLANDO DE ADA…

Esto no es ninguna historia falsa por internet. Es verdad verdadera y también tiene que ver con Ada Garcia. La casarense integrante de la Corriente de la militancia que realizaron un acto despidiendo el año con un caluroso brindis en el que participó el presidente Fernández. Asistieron numerosos militantes representando a las provincias y las cabezas de la Pcia de Buenos Aires, Cristina Alvarez Rodríguez, de Capital Filmus, y nacional el ministro Rossi. Hubo discursos al cierre del acto.