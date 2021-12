A POCOS DÍAS DE LAS FIESTAS

¿Los casarenses están animados o todavía les queda el bajón de la pandemia?

La pandemia no pasó, tal vez sea un horrible recuerdo que aún no tiene final. No pasa día sin que en el resto del mundo, sea Europa, Asía, Africa u Oceanía una nueva veta siembra contagios y estos muertes, obligando a los países afectados a trazar nuevos planes de prevención para ponerse a resguardo de los contagios volviendo a fojas 0 para defenderse del virus.

Siempre esa veta viene del otro lado del “charco” y poco a poco se acerca amenazadoramente. Ahora es la variante africana Omicron, que –dicen-es más peligrosa que la delta.

YA ESTÁ EN AMERCA

Decíamos que primero las nuevas variantes del Covid 19 se ven en los países de Europa y luego recorren los países adyacentes y otros continentes, hasta que alguien la transmite en América. El caso de Brasil por ejemplo que ya registra dos casos, o registraba hace varios días con posibilidad de aumentar.

Y SE VIENEN LAS FIESTAS…

Estamos en el mes de diciembre , ante la proximidad de las fiestas de Navidad y Año Nuevo y si pensamos más allá, en febrero, tendremos la Fiesta del Girasol.

¿Estaremos animados para celebrar dichas fiestas o las huellas de la pandemia nos dejará marcados y aún temerosos de un contagio sorpresivo?. El tiempo nos dará la respuesta.