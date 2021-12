POLICÍAS Y LADRONES

Como no acordarnos de aquellos juegos de la niñez?, en su mayoría al aire libre, las bolitas, las figuritas, los barriletes, los autitos y decenas más, mientras las chicas eran menos “callejeras” y usaban las veredas para jugar a la rayuela, a saltar con la soga o preferían quedarse en la casa jugando a las muñecas, los vestiditos, la cocina, los maquillajes, etc.

Recuerdo en las tardecitas el juego de “Policías y Ladrones” con visos de realidad porque ladrones y policías siempre los hubo, antes y ahora, aunque en el presente los ladrones son violentos y los policías menos respetados que en esos tiempos. Ambos muy distintos debo reconocerlo, el respeto al policía era unánime, nuestros padres cuando nos portábamos mal nos amenazaban con llevarnos a la comisaría, y nosotros como le teníamos terror no decíamos ni “chito” y obedecíamos sin discutir. Los ladrones en cambio eran invisibles, uno sabía que existían, eran malos y la policía los perseguía. No los conocíamos, escuchábamos a nuestros padres hablar de ladrones y nos imaginábamos a un hombre siniestro con una máscara, gorra, un revólver y escondido en la oscuridad. Es tiempo pasado, los ladrones ahora son muy malos, hacen daño y lastiman a nuestros padres o a vecinos . A los policías ya no les tenemos miedo, nuestros «viejos» ya no nos amenazan con llevarnos a la comisaría es como si ellos tampoco les tienen miedo y suelen desconfiar de la policía.

Si se hiciera un juego actualizado de policías y ladrones, sería muy distinto, no me imagino que se haga con la verdad, porque en este momento es muy dura. Ya dejó de ser un juego, los ladrones son verdaderos delincuentes y a los policías cuando usan el arma reglamentaria son sospechados de usar el gatillo fácil. Mejor nos quedamos con el recuerdo, una nueva versión de “Policias y Ladrones” sería prohibida para menores de 18 años.