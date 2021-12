¿QUIÉN ES EL ASESINO DE PERROS?

¡Lo que faltaba!, que haya un asesino de perros, que en pocos días envenenó presumiblemente con estricnina a más de 40 perros de todas las razas, algunos con collar lo que hace presumir que no son perros vagabundos, sino de vecinos que se han escapado a la calle y fueron víctimas del envenenador. Como será la indignación de la gente amantes de los perros que fue hecha una marcha pidiendo que se investigue y castigue al asesino. Desde hace años que a cada tanto nos hemos ocupado de la cantidad de perros vagabundos que hacían desmanes, hurgando en tarros de basura, peleando en las calles y molestando a los vecinos que disfrutaban de los días de verano en las veredas de las confiterías y restaurantes y debían soportar a decenas de perros en busca de comida. A los defensores de los perros no les gustaban mucho esos ar-tículos, a tal punto que un vecino nos dijo en una oportunidad que había gente que se merecía peor trato que los perros. Pero matarlos jamás, nunca se nos podría ocurrir. El asesino al cual nos referimos no tiene piedad, les arroja veneno sabiendo que en unos minutos pueden morir. La policía está al tanto e investiga, no puede ser que una persona así no sea vista cuando le arroja veneno a los perros. Matar 40 ó 50 no puede hacerse en un día, seguramente alguien debe haberlo visto pero pensó que les daba de comer cuando en realidad los estaba envenenando.

¿Qué veneno debe tener en su cabeza el que sea capaz de hacer semejante atrocidad?. Es de esperar que se pueda dar cuanto antes con él y aplicarle todo el rigor de la ley. No es matándolos que se soluciona el problema de los perros vagabundos.