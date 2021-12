EL ACTO PRINCIPAL DE LA FIESTA DEL GIRASOL ERA LA ELECCIÓN DE LA REINA

¿Cuál será en la próxima Fiesta?

Por sobre que la ordenanza de prohibición de la elección de reinas o concursos de belleza en los que participe el municipio, sea o no una medida acertada, que en realidad se está generalizando, no debemos olvidar que la elección de la Reina Nacional del Girasol era acaso el acto más importante de la Fiesta, por lo que no es aventurado pensar que dicho acto debe ser reemplazado por algún otro de igual o mayor significación y trascendencia.

No debe haber un ejemplar de El Oeste que en la mayoría de la fiestas no haya considerado que la esencia de la Fiesta que debió haber sido el Girasol, cuando salvo las primeras, en que se realizaron concursos de la oleaginosa, con participación de los productores y otros eventos relacionados al cereal, el resto se remitió a considerar en el acto central la elección de la Reina Nacional.

Falta muy poco para la realización de la Fiesta, por lo que de ser aprobada la ordenanza de prohibición de la elección de la Reina y concursos afines, debe conformarse un programa en el que el girasol sea el motivo principal, con alguna variante que reemplace a la elección de la Reina Nacional.

Desaparecerán así la elección de la Reina del Girasol y sus Girasolitos de todas las localidades, también del comercio, la industria, clubes y otras instituciones, como así también la final de ese concurso con la elección del partido de Carlos Casares. Todo eso desaparecerá como así también la elección final. La ordenanza es clara, la comuna no podrá participar en nada, la Fiesta si se quiere importante y animada, tendrá que tomar otro rumbo.