EL JUEVES SESIONÓ EL H.C.D.

La oposición no se presentó

El jueves en horas de la mañana, se llevó a cabo una nueva Sesión del Honorable Concejo Deliberante para tratar la licencia pedida por el Intendente Walter Torchio, (recordemos que en la anterior sesión sí se presentaron, pero al tratar la licencia se levantaron no dando quórum) pero la oposición no concurrió a la misma, por lo tanto nuevamente no se pudo tratar la licencia.

JORGE MACRI PIDIÓ LICENCIA EN VICENTE LÓPEZ

Asumirá como Ministro de Gobierno de Horacio Rodriguez Larreta

El nuevo funcionario de Horacio Rodriguez Larreta se sumará a partir del próximo jueves al gabinete porteño (La Nación 1/12/21)

¿Si Jorge Macri puede por qué Walter Torchio no puede?. Y Jorge Macri es del mismo partido que Rodríguez Larreta. ¿Cuál es la diferencia?.