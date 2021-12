BOCA LE GANÓ A ATLÉTICO Y SE QUEDÓ CON EL PETIT

El domingo a partir de las 17 horas se vivió una jornada de fútbol femenino en la cancha de Atlético Casares. Luego de un día lluvioso y a pocos minutos de comenzar el encuentro poco a poco el tiempo fue mejorando para que la gente que se llegó hasta la cancha de la curva pueda disfrutar de una final de fútbol femenino.

Pasadas las 17,20 horas, el árbitro llamó a los equipos quienes ingresaron al campo de juego encolumnados detrás de ellos. Ya en el centro de la cancha y luego de los saludos correspondientes y las tradicionales fotos dio comienzo el encuentro.

Boca no tardó mucho en sorprender y cuando iban pocos minutos consiguió ponerse en ventaja por 1 a 0 a través de su delantera Agustina Alonso, el encuentro siguió parejo pero llegaría un tiro libre favorable a Atlético, el cual C. Mora, cambió por gol poniendo el 1 a 1. Boca trataba de adelantar sus líneas para volver a lastimar al “Genuino” y fue así que volvió a ponerse en ventaja por 2 a 1 con gol de C. De Saa, pero ésto no sería todo porque nuevamente A. Alonso estiraría la diferencia 3 a 1, lo cual hizo que Atlético comenzara a empujar poco a poco y por medio de faltas y tiros libres comenzó a acercarse al arco boquense e incluso achicó la diferencia poniéndose 3 a 2 abajo en el marcador con gol de L. Wilson. Los últimos diez minutos fueron de sufrimiento para las dirigidas por Raúl Urbizu, pero con esfuerzo y corazón pudieron mantener el resultado y quedarse con el Petit.

Ahora deberán volver a enfrentarse para definir quién será el Campeón del Año 2021. Recordemos que Atlético por haber sido el ganador del Clasificatorio tiene ventaja deportiva, por lo tanto Boca deberá ganarle dos veces consecutivas para quedarse con el campeonato, mientras que Atlético si gana en el próximo encuentro ya será el Campeó