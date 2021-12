MARCHA POR «PAMPA» JAIME

LOS FAMILIARES PIDEN JUSTICIA

El jueves, después de las 18 horas, los familiares del vecino y payador “Pampa” Jaime organizaron una marcha para pedir justicia, unas 60 personas partieron desde la casa del recientemente fallecido por calle Pueyrredón y al llegar a Av. San Martín dieron una vuelta alrededor de la plaza, haciendo un alto en la Municipalidad donde levantaron los carteles y pidieron justicia por el padre, el abuelo, el tío e incluso el amigo. De ahí se dirigieron hacia la comisaría donde volvieron a escucharse los pedidos, un poco ahogados por el llanto y el dolor de haber perdido hace muy poquito a un ser muy querido.

Luego de varios minutos, algunos familiares fueron recibidos por el Comisario y los medios aprovecharon para conversar con su hija “Lucero del Alba” como él le había puesto y esto nos dijo: “No entendemos porqué el fiscal o la jueza de Trenque Lauquen le dieron la libertad a estas dos personas, o sea que la muerte de mi papá quedó impune. Ellos fueron los causantes de que una persona de avanzada edad, obeso, con problemas de pop, de asma, que no se podía defender fuera agredida causándole la muerte. Esto no puede quedar así porque es una vida. Y ellos andan libres amenazando a familiares. Tengo una hermana que necesita custodia policial y no se la han puesto, ella no puede salir sola a la calle, tiene miedo de que le hagan algo. Qué vamos a esperar que le pase algo a otro familiar nuestro?”. Luego continuó explicándonos: “La policía nos ha dicho que tienen la orden de la jueza de Trenque Lauquen de dejarlos en libertad, eso es lo único que nos han dicho y esas personas fueron las que causaron la muerte de mi padre yendo a su casa a agredirlo y él tratándose de defenderse y ellos quedaron sueltos como si nada. No habíamos terminado de enterrar a mi viejo y ellos ya estaban de fiesta, hay mucha gente que está asustada porque están amenazados de muerte por estos dos personajes. Nosotros hacemos esta marcha pasiva únicamente para que reconozca el buen nombre de el «Pampa» Jaime, porque él era una persona grande que no molestaba a nadie y prácticamente no salía de su casa y en su propia casa es donde lo fueron a matar”. Luego salieron los familiares y comentaron lo que les dijo el comisario: “Nos dijeron que sigamos con los mismos pasos y le pedimos al pueblo toda la colaboración que puedan prestarnos en forma de denuncia, ya que éstos siguen molestando a gente mayor como mi padre. Pedimos justicia, que se revean las formas que se hizo la autopsia y a aquellas personas que puedan dar testimonios que lo hagan, lo necesitamos por la justicia de mi padre y para prevenir que no suceda otra muerte así. Nosotros solo queremos justicia, no buscamos que nadie sea mal detenido o por una cuestión de venganza. Queremos que la muerte de nuestro padre se esclarezca y que no sea una muerte más porque hay más ancianos en Casares o más mujeres como mi hermana que fue mantenida en servidumbre, abusada, violentada. No queremos más eso ni para ella ni para mi viejo que ya no lo vamos a tener nunca más, pero sabemos que hay mucha gente que está sufriendo los arrebatos de estas personas quienes bajo las condiciones de que no son normales se llevaron la vida de mi viejo diciendo que el domingo iban a volver y así lo hicieron, ellos sabían muy bien lo que querían hacer. También vamos a ir a ver a la jueza de garantías para que nos explique bajo qué conceptos los dejó en libertad, vamos a agotar todos los recursos para que nunca nadie más vuelva a sufrir este tipo de violencia que se llevó a mi padre que era un hombre que tenía que morir de forma normal y no de ésta forma”.

La gente se quedó un rato más frente a la comisaría hablando y proyectando junto a los familiares de los próximos pasos a seguir.