ROMA NO PAGA FAVORES…

CONFERENCIA DE PRENSA DE JUNTOS

Al finalizar la sesión donde prestaron juramento los concejales entrantes y se eligieron las autoridades. Integrantes de Juntos liderados por el concejal Andrés Aguirrezabala y el presidente del Comité Radical Germán Mallofré llamaron a una conferencia de prensa en disconformidad con lo sucedido.

Andrés Aguirrezabala: “En principio agradezco a todos los medios por acercarse a esta conferencia que hemos citado ni bien terminó la elección de autoridades. La verdad que lo que acaba de suceder es vergonzoso. Este es el adjetivo que en éstos momentos se me viene a la mente, porque quedó a las claras cual era el mandato partidario que cada uno de los concejales que integramos el frente de JUNTOS tenía respecto de la designación de las autoridades del Cuerpo y también a la elección del secretario legislativo. Quedó a las claras quienes realmente trabajamos en principio seriamente para la política, respetando y defendiendo los valores y las convicciones por los cuales estamos acá en el Concejo Deliberante. Está a las claras que la fe y la confianza depositada en las urnas por la mayoría de los casarenses hoy ha sido defraudada por un pacto que está a la vista de todos entre el concejal José Luis Ledesma, apoyado obviamente también por el Dr. Andreoli y la Dra. María Lucas quienes en forma conjunta con el peronismo han defraudado la voluntad de la gente en las últimas elecciones. A nosotros no nos va a cambiar un cargo más o un cargo menos, porque nos vamos a desempeñar con las mismas ganas y esto nos da mayor fuerza y ganas de trabajar de cara al 2023, pero es necesario que la sociedad vea estos malos ejemplos, entonces cuando escuchamos a cualquier vecino de Carlos Casares o de la República Argentina despotricar contra la política porque se pelean solamente por un cargo, bueno, acá está a las claras que algunos venden sus convicciones por un precio muy barato como lo es la obtención de un cargo, que en los hechos no fue reconocido como tal y si permítanme destacar, porque sí quiero dejar afuera en éste pacto entre el peronismo, José Luis Ledesma, Andreoli y Lucas a la concejal Mariana Núñez, con la cual tenemos muchísimas diferencias ideológicas pero que hoy demostró de cara a la sociedad y a sus propios compañeros que ella no tiene precio y no se vende y eso hay que valorarlo porque la verdad que hay que tener agallas para hacer lo que hizo. Como otros si tuvieron agallas para darle la espalda a la sociedad de Carlos Casares”.

Luego tomó la palabra el presidente de la UCR Germán Mallofré a quien le preguntaron si le iban a pedir a José Luis Ledesma el alejamiento del espacio político al cual integra y esto nos dijo: “Si, obviamente Ledesma no representa a la Unión Cívica Radical, por lo menos no es la forma en que nosotros nos comportamos, no nos vendemos por un sueldo, ni por una pauta publicitaria y con ésta actitud de hoy creo que quedó más que claro no están dadas las condiciones para compartir un bloque. Como dice un viejo dicho “Roma no paga traidores” asi que formará parte del bloque peronista, creo que sería lo más lógico, porque hoy el H.C.D. quedó conformado el bloque peronista con 8 concejales y el bloque de la oposición con 6 o formará un bloque propio. Lo vamos a hablar con Andrés pero seguramente no seguirá formando parte de JUNTOS”. “Quiero dejar en claro que el radicalismo no está fracturado, por dos o tres personas insignificantes no hacen que sea una fractura, de cuatro líneas que forman el radicalismo las tres mayoritarias estamos acá juntos y lucharemos para conseguir la intendencia en el 2023. En cuanto a estas personas veremos cuanto tiempo más pueden seguir siendo afiliados porque también haremos las denuncias correspondientes”