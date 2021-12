VALORO EL VOTO DE CONFIANZA DEL PARTIDO JUSTICIALISTA

La palabra del Presidente del H.C.D. José Luis Ledesma

Minutos después de haber sido electo Presidente del Concejo Deliberante el concejal José Luis Ledesma fue entrevistado por la prensa preguntándosele si no habían hablado en el bloque con respecto a las autoridades a elegir y esto dijo: “La verdad que no hubo ningún acuerdo en JUNTOS. Luego de pasadas las elecciones el 14 de noviembre nunca hubo una reunión conciliatoria donde se dijera quienes iban a ser las autoridades del cuerpo. En ningún momento hablaron conmigo. Nosotros representamos en el espacio PRO, Actitud Radical y Alianza Libertad a un espacio minoritario de lo que es la coalisión de Juntos en Casares, pero yo estaba en la lista como cualquiera de los otros, por lo tanto mi representación es absolutamente legítima, en ningún momento, quienes hablan de traición, acordamos nada. Yo valoro el hecho del voto de confianza del Partido oficialista, que como lo había expresado el Intendente Stadnik cuando juró que iba a respetar la voluntad popular y que iba a hacer que el Concejo Deliberante sea de Juntos y así fue. El Concejo Deliberante es de JUNTOS, nosotros tenemos el doble voto y vamos a ser el voto bisagra para decidir cuestiones importantes. Sucede que a veces no entienden viejos actores de la política que se terminó el River Boca. El último capítulo de la mezquindad lo vimos hace pocos días cuando en tres sesiones no se presentaron a dar quórum. Bueno esa época se terminó, ahora viene una época en la cual estamos obligados a hablar y consensuar para mejorar la vida de los casarenses”.