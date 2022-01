CON EL INTENDENTE STADNIK Y LOS TEMAS QUE INTERESAN A LA COMUNA

A PESAR DE LA GRAN CANTIDAD DE AGUA CAIDA LOS DESAGÜES FUNCIONAR PERFECTAMENTE.

Ayer en horas del mediodía, nos comunicamos telefónicamente con el Intendente Ing. Daniel Stadnik para interiorizarnos como se encontraba la ciudad luego de las intensas lluvias y esto nos dijo: «Mirá en nuestra ciudad ya han caído más de 100 milímetros y tenemos localidades como Smith con 150 mm., es una lluvia muy importante, pero no afectó tanto como la caída entre las 5 y 5:20 horas de la mañana que fueron 28 milímetros, eso significa una intensidad de 84 mm/hora y eso no lo soporta ningún desagüe pluvial, ni acá, ni en la China, ni en cualquier lado. Estos 115 mm. que han llovido hasta el momento han sido bien soportados por los desagües de nuestra ciudad, esperamos que no caigan lluvias como la que cayó entre las 5 y 5:20 hs. de la mañana, porque ahí si que colapsan todos los desagües. Hemos tenido calles muy abnegadas como la Maya, entre Misiones y Formosa, la Misiones entre Maipú y Maya; la Lavalle entre Corrientes y Salta, que son áreas donde incluso les falta hacer los desagües pluviales, también hubo problemas en la calle Seijo entre Julio F. Ramos y Santa Fe, producto de que por el trabajo de la empresa constructora que está haciendo el tránsito pesado, cayó tierra en el canal que va costeando la vía quedando obstruído. Detectamos estos tapones y ya los estamos retirando, hay dos máquinas trabajando en el lugar y después los desagües han funcionando normalmente sin ningún tipo de inconvenientes, no hay evacuados, esperemos que las lluvias, si es que siguen cayendo sean moderadas así todo seguirá estando normal”

BELLOCQ FUE NOTICIA

También le consultamos con respecto al problema de Bellocq entre el médico y el Delegado que tanto tiene preocupados a los vecinos de esa localidad, contestándonos con total sinceridad: «con respecto al médico todavía no hay ninguna novedad, ya que todavía está de vacaciones, yo he hablado con él en su momento y me solicitó algunas cosas que quería cambiar a lo cual nosotros ya se lo hemos cumplido, asi que estamos esperando que regrese de las vacaciones a ver qué determinación toma, si sigue trabajando en Bellocq, en buena hora ojalá y el Delegado está cumpliendo también una excelente función. Ambos son muy necesarios para Bellocq y ya hemos reglamentado como tienen que trabajar los dos para que no haya inconvenientes de aquí en mas si es que el médico decide continuar y de no ser así buscaremos otro profesional».

Como podemos ver de parte del municipio se han brindado todas las condiciones necesarias para que ambos puedan seguir en sus respectivos trabajos, esperamos que así sea y Bellocq vuelva a la normalidad.