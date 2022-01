DR. LUCIJAN BUTARIC

La gente de Bellocq esperanzada en que el médico vuelva.

Hemos averiguado de muy buena fuente, que el médico de Bellocq Dr. Luciján Butaric, en éstos momentos está de vacaciones, las cuales le corresponden y se espera que al regreso de las mismas hable con la Secretaria de Salud Dra. Vanina Gandini para decidir los pasos a seguir. Ojalá se quede ya que el pueblo bellocquense lo necesita.

En cuanto al delegado Guillermo Maldonado, continúa normalmente en sus funciones.

El pueblo de Bellocq está alborotado

No se puede decir que la falta de un médico en Bellocq ha dejado a la comunidad tranquila. Su problema con el delegado Maldonado afectó a toda la comunidad, al punto de que han aparecido carteles de protesta y no se habla en la comunidad más que del médico y el delegado. No es un problema sin solución, pero cuando se toca un tema tan importante para la comunidad pareciera que se viene el mundo abajo. Todo lo contrario, la Secretaría de Salud le dará una rápida solución y aquí no ha pasado nada.