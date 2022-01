LA VICTIMA ES MENOR

Detuvieron a un sujeto por abuso sexual con acceso carnal

La causa no es nueva, data de cierto tiempo, fue ordenado el allanamiento y detención de un ciudadano de ésta, sobre el cual pesaba una orden de abuso sexual con acceso carnal. La víctima es una menor, y respecto al autor del hecho en las distintas versiones figuraba como responsable un sujeto que fue noticia en los últimos días pero todo indicaría que no es precisamente ese el violador, o al menos no coincide para nada la contextura física de uno u otro, según las imágenes enviadas en los partes policiales.

PARTE POLICIAL

DETENCION EN CAUSA ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL.

Con fecha 18 del cte mes y año personal esta juntamente con DDI Carlos Casares, procedieron a dar cumplimiento a Orden de ALLANAMIENTO Y DETENCION, de un ciudadano de este medio, sobre el cual pesaba Orden de Detención Causa Caratulada ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL, a cargo del Juzgado de Garantías N° 2