¡QUÉ APURO!

De importante medio digital preguntaron si Stadnik iría por la reelección

El jueves recibimos una llamada telefónica de un cronista de importante medio digital platense, quien a título confidencial con promesa de no rebelar la fuente nos preguntaba si teníamos información respecto a si el intendente Stadnik tendría intenciones de presentarse en el 2023 a su reelección como jefe comunal. El cronista fue categórico, “no lo sabemos, hasta el momento no hemos oído nada, falta mucho todavía, aunque lo vemos tan dedicado a la función que no nos llamaría la atención que así fuera”.

A su vez le preguntamos si acaso habían oído algo, nos dijo que no, que están haciendo un relevamiento de las distintas secciones de la provincia. A continuación nos consultó sobre la gestión de Stadnik, y sólo pudimos darle buenas referencias.

Stadnik: recién lleva unos meses de gestión y ya le preguntan si piensa repetir, aunque nunca se sabe…