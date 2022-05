Inauguró «Almacén Artesanal Carlos Casares»

Es una panadería que surgió a través de un proyecto presentado en el Ministerio de Desarrollo Social.

Hace un año, desde la Dirección de Economía Social y Agricultura Familiar de la Municipalidad de Carlos Casares a cargo de Alejandro Salvi, se presentó un proyecto en la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para poder avanzar en una panificadora y en un mercado artesanal en donde se pueda concentrar la producción de pequeños productores, como lo son por ejemplo los de la Eco Feria, para que durante los días hábiles de la semana los emprendedores puedan tener un lugar de ventas. La base principal del proyecto es la panificación artesanal.

El proyecto se pudo llevar adelante con una inversión de 1.200.000 pesos con la participación, además, del municipio. Días pasados se llevó a cabo la inauguración en el local ubicado en la Avenida 9 de Julio 333 donde ya trabajan cinco personas con la posibilidad, en un futuro, de formar una cooperativa para poder abastecer dependencias tanto públicas como privadas.

La capacitación, durante dos meses, de las cinco personas seleccionadas previamente y cumpliendo determinados requisitos, estuvo a cargo del maestro pastelero Osvaldo Reina, quien les enseñó el oficio de la panificación y la pastelería, el agradecimiento fue generalizado por todos los presentes en el acto de inauguración.

“La gente no quiere un subsidio por desempleo, no quiere un plan, quiere un trabajo genuino y de esta manera se lo estamos dando, hoy son cinco personas, pero seguramente en un futuro serán muchas más. Me encanta, le agradezco a Alejandro (Salvi), a todos ustedes, les deseo mucha suerte y cuenten con nosotros para lo que necesiten”, señaló el Intendente Daniel Stadnik a los integrantes de este proyecto que hoy se hace realidad.

Estamos muy contentos por el Estado presente que tenemos, lo que permite hoy la inauguración de esta panificadora, un punto comercial y de trabajo para estas personas” remarcó Alejandro Salvi.