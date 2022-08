CHARLA SOBRE ECONOMIA

“UNIDOS POR CASARES”

El espacio “Unidos por Casares” presentó a un joven economista con una concurrencia de unas 100 personas. “EL NORTE DE ESTE ESPACIO ES CONDUCIR LA MUNICIPALIDAD A PARTIR DEL AÑO 2023 con un proyecto basado en ideas y programas para nuestra ciudad” dijo Silvio Fernández, uno de los creadores de este espacio en su exposición.

En las próximas elecciones se presume que habrá una expresión nueva denominada “UNIDOS POR CASARES”, espacio creado entre otros por el dinámico empresario local Silvio Fernández de relevancia principalmente en el sector ganadero, quienes irán por la intendencia local con el apoyo de aquellos que se sienten identificados con estos mismos principios y adhieran a la forma de implementar el proeycto en getación. El encuentro de “UNIDOS POR CASARES”, reunió a un centenar de vecinos para escuchar las palabras del joven economista Juan Ignacio Paolicchi quién con meridiana claridad expresó sus ideas y realizó un prolijo diagnóstico de la situación actual según su visión, viéndose muy aplaudido por la concurrencia.

Previo a la exposición del economista, Silvio Fernández expresó a la concurrencia que “Nuestro espacio UNIDOS POR CASARES nace de gente con un mismo objetivo. Decimos que es independiente porque no tiene apego a estructuras partidarias locales. Que es social porque estamos abordando temas de actualidad y que nos pueda brindar un parecer distinto como para desarrollar ideas y programas diferentes para Carlos Casares. Decimos con un futuro político, acá voy a ser claro, vinimos desatándonos de a poquito, el norte del espacio es el gobierno de la municipalidad en 2023, estamos armando un grupo de personas con un criterio plural y sin la mezquindad de decir que pateamos para nuestros intereses, intereses individuales no tienen lugar”… “La idea es devolverle a nuestra ciudad todo lo que nos ha dado”, lo que está funcionando es un relato político que hoy no tiene fundamento y nosotros invertimos eso empezamos por los fundamentos para llegar al relato…” Silvio Fernández, uno de los referentes del espacio, lucía satisfecho y eufórico, viéndose saludado y felicitado por la concurrencia. Es de destacar que la reunión fue filmada, por lo que llegó a las redes sociales, presumiéndose que fueron muchos los vecinos que siguieron el video.

Por lo expuesto y pese a que la reunión no fue muy publicitada, podría decirse que el debut del casarense al pisar el suelo político fue satisfactoria en todo sentido.

Este es la segunda exposición que realizan, la anterior fue respecto al buling y estuvo a cargo de Vanina Nóbili, quien dio una excelente charla sobre un tema que tanto afecta a la sociedad, la cual también está en you tube.

Podría decirse, además, que con estas charlas sobre temas sociales y económicos ha sido el debuto del nuevo espacio social y político casarense, que resultaron satisfactoria en todo sentido y como inicio de un proyecto que en Carlos Casares tiene como destino aunar vecinos y nutrirse de ideas y programas a un proyecto sustentable para goernar la ciudad en 2023.