Dos importantes renuncias en el municipio

Dejarán la comuna el Director del Hospital Wilson Ramseyer y la titular de Cultura Vanina González

La noticia no podía ser más sorpresiva, dos importantes funcionarios, la Directora de Cultura Vanina González y el Director del Hospital Wilson Ramseyer presentarán su renuncia a sus respectivos cargos. González lo hará en agosto y Ramseyer tal vez en los próximos días, pero ambos ya lo han confirmado. Se habla también de la renuncia del directo asociado Guillermo Rubio. La pregunta obvia es ¿por qué?, y llama la atención que no hayan trascendido las causales de ambas dimisiones, si bien extraoficialmente una fuente incuestionable del municipio nos dijo que la renuncia de Vanina González recién se producirá en agosto. Todo indicaría que la titular de Cultura no se sentiría cómoda en el cargo, habiendo mencionado problemas personales, pero en rigor si bien ejerció un interesante trabajo, distaba mucho de sentirse a gusto. Esa explicación no conforma del todo, pero lo cierto es que tras la comunicación formal de su alejamiento, este fue consensuado para el mes de agosto. Por el momento no se habla de quien será su reemplazante. Con el correr de los días es probable que se disipen algunas dudas y surja la verdad de su deserción.

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL TAMBIÉN CUELGA LOS BOTINES

Como decíamos al comienzo de la nota también el Director del Hospital, Dr. Wilson Ramseyer presentó su renuncia al cargo, desconociéndose por el momento las causales, aunque trascendió que podría haber un cortocircuito con una colega, pero esta versión no ha podido ser confirmada. La versión más consistente tendría que ver con su cansancio por el trajín de la pandemia, que tendría extenuado a WR.

En los próximos días es probable que tengamos alguna novedad y la confirmación de que en su lugar sería designado el Dr. Maxi Bentancor, que ya ocupara ese cargo.

LO QUE DICE EL INTENDENTE

Para cerrar debemos decir que el cronista le preguntó al intendente Daniel Stadnik si en esas dos deserciones tenía algo que ver, a lo que se nos respondió “que no, que no ha tenido nada que ver, que el tema salud es órbita de Vanina Gandini y Cultura si bien no se produjo aún la renuncia, si se produce será un tema del Secretario de Gobierno Marcelo Agradi que es el secretario de alzada, yo no voy a designar absolutamente a ningún funcionario que esté por debajo de los secretarios”.