“EL REY” DEL DELIVERY: GUSTAVO “SAPITO” ASCAINI

Debido a un accidente en el mes de diciembre, hoy tiene que operarse y le llevará más de un año la recuperación. Deja el delivery

Días pasados mantuvimos una entrevista con el conocido y querido vecino “Sapito” Ascaini, quien se desempeñaba como delivery en varios comercios de nuestra ciudad y nos contó el problema que está teniendo en estos momentos:

“Te cuento, yo por el mes de diciembre sufrí un accidente mientras estaba realizando un delivery, se me cruzó un perro en la esquina de la escuela del barrio Carlos Arroyo y caí apoyando los brazos, esto me produjo mucho dolor en los hombros por lo que decidí ir al médico, quien me dijo que no era nada, pero con el pasar del tiempo el dolor no calmaba y es por eso que decido ir nuevamente al médico, esta vez al Dr. Darío Ordinas, quien luego de evaluarme y hacer los estudios correspondientes me confirmó que debido a aquella lesión y por no tratarla en su momento se me había hecho una atrofia muscular y bueno, ahora me estoy preparando para la operación, la cual me la van a realizar en los próximos días acá en el hospital municipal” y cuando le preguntamos para cuanto tiempo tenía de rehabilitación nos explicó que: “Según me dijo el doctor, por lo menos tengo para un año de rehabilitación. Dejame agradecer a la gente que se ha preocupado por mí llegándose hasta mi casa a preguntar por mi estado de salud o por wathsap. La verdad que me llena el corazón tanto cariño y apoyo que he recibido”.