GUERNICA TAMBIÉN EN SEVEN

LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE CONSEGUIR UN LOCAL ADECUADO

Sergio Cuello, dueño de Guernica Restó, sigue en la búsqueda de un lugar para poder instalarse, mientras tanto realiza show en el Club Amparo, Sin City Centro y ahora también en Guernica, nos cuenta como se le dio esta oportunidad “Yo le fui con una propuesta a Ramiro San Juan, uno de los dueños del local, quien a su vez me propuso poder utilizarlo algunos sábados, viernes o domingos que Seven no tenga compromisos, la verdad que fue una muy buena propuesta y probaremos y para este viernes festejando el Día del Amigo tendremos en vivo el GRUPO LA 20, asi que le pedimos a la gente que nos llame y vaya reservando la entrada. También seguiré haciendo show en los lugares que me brindaron un espacio desde el primer momento como el Club Amparo y Sin City Centro. Estoy muy agradecido por el apoyo que me han brindado y seguiré así hasta que pueda conseguir un espacio para poder instalarlo definitivamente”