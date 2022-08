QUIEN CONTINUARÁ?

RENUNCIÓ EL PRESIDENTE DEL CLUB CICLISMO CESAR ROSELLO

El óvalo de San Esteban ha quedado a la deriva tras la renuncia de su Presidente el Sr. César Roselló y toda la comisión y por el momento nadie se ha querido presentar a reemplazarlo.

Entrevistamos a Roselló respecto a cuáles fueron sus motivos para tomar ésta determinación y nos dijo lo siguiente: “Nada en particular, creo que ya es un ciclo cumplido y la verdad hemos realizado asambleas para que alguien ocupe mi lugar y nadie se ha presentado. Nosotros ya hace tres años que estamos y como te dije antes creo que es un ciclo terminado. Además mi trabajo me demanda mucho tiempo y no puedo continuar ejerciendo éste cargo. En cuanto a los demás que integran la comisión, nadie quiere asumir y es por eso que toda la comisión presentó la renuncia. Creemos que ya es tiempo que entre gente nueva, pero bueno, hasta el momento nadie se ha presentado, es una lástima porque tanto esfuerzo que hemos hecho para poder tener un club tan lindo hoy está a la deriva”. Con éstas palabras César Roselló dejó bien en claro el porqué de su decisión, esperemos que algunos muchachos amantes del ciclismo se decidan y muy pronto el club vuelva a tener presidente y comisión.

A continuación damos a conocer el comunicado emitido:

COMUNICADO

Para todos los socios, ciclistas y a toda la comunidad de Carlos Casares, se les comunica que esta comisión del Club Ciclista de Carlos Casares no continuará con la gestión por cuestiones particulares. Por lo cual invitamos a todos los socios, ciclistas y/o público en general que quiera continuar con la comisión para que todo el trabajo logrado hasta este momento no quede en vano y continúe creciendo esta hermosa institución.

Además en esta oportunidad queremos agradecer a toda esa gente que acompañó en todos los eventos organizados por la comisión, que hicieron posible alcanzar todos los objetivos propuestos.

En unos días se publicará el inventario con todo lo que se logró durante estos años de gestión.