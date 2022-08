POR APURADOS ESTAMOS ASÍ

Asumió Massa y al otro día queremos los resultados

Ya está, si Massa no hizo exitosos cambios, el recambio de ministros y secretarios se hizo de gusto. Con ese pensamiento estamos como estamos, el hombre había apenas asumido y ya pedían resultados. Ahora va a los EE.UU en misión de lograr inversores para sumar dólares a nuestro alicaído Banco Central y la platea quiere verlo retornar en un camión de caudales repleto de papeles verdes. Ese apuro es propio de los argentinos, no sabemos esperar, queremos las soluciones al toque, nada nos conforma. Lógicamente un 7,4 % de inflación en el mes que pasó no es para tirar fuegos artificiales, pero en muchos niveles se ven resultados, la obra pública funciona, los jubilados y pensionados tienen mejoras, la provincia atiende a los municipios y el presidente Fernández parece animado. Es cierto que la oposición no acompaña, pero en rigor nunca acompañó ni acompañará. Massa trata de ignorar las predicciones agoreras.

Si logramos controlar el apuro tal vez salgamos del pantano. La riqueza de nuestro país no se cuestiona, es que no sabemos manejar la caja y eso nos deprime. Suprimiendo la ansiedad probablemente lleguemos a buen puerto. Con Massa o sin Massa, sólo es de desear que no nos equivoquemos más.