Los boletos para el tren pueden sacarse en nuestra ciudad

En nuestra anterior edición, en primera página titulamos: LA GENTE PREGUNTA: ¿Por qué no venden pasajes en la estación?, e incluso le hicimos un reportaje al casarense director de Trenes Argentinos Maxi Caprioli, quedando en claro que los pasajes todavía no se pueden sacar en la estación y que por ahora debían sacarse en un par de direcciones por Internet. Hicimos notar la molestia y acaso la imposibilidad de hacerlo aquellos vecinos que no manejan Internet y que tal vez son los que más necesitan viajar en tren por razones de economía. No olvidemos que el pasaje en tren es 7 u 8 veces más barato que los de micros de larga distancia.

Como si hubieran leído esa nota, nos llegó la respuesta que fue inmediata. Ferrocarriles nos envió un comunicado-publicidad en el cual el texto principal dice así:

TENÉS DIFICULTAD PARA SACAR TU BOLETO PARA EL TREN DE PASAJEROS?. ACERCATE AL PARTIDO JUSTI-CIALISTA

Anunciando que cualquier ciudadano llevando el documento de identidad los martes y jueves entre las 17 y 19,30 hs. en la sede del Partido Justicialista, en Rondeau 62 de nuestra ciudad, pueden sacar los pasajes sin necesidad de hacerlo vía Internet.

La resolución fue inmediata y acertada. Ahora sí, quienes no tienen internet puede sacar su pasaje sin problema alguno en nuestra ciudad. Tocamos timbre y la atención fue “al toque”…