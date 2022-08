¿NO SERÁ DEMASIADO PRONTO?

Ya se insinúan varios candidatos para manejar el timón de la comuna

A poco más de un año de las próximas elecciones presidenciales, podemos observar que ya hay un tufillo eleccionario que rebela una participación de candidatos inusual, aunque como aún falta mucho nada está dicho aún.

De todas maneras si se esperaba una confrontación entre el partido gobernante Frente de Todos y la oposición Juntos por el Cambio, es probable que no sea tal ya que se insinúan hasta el momento un par de candidatos más, a los que pueden sumarse otros dos que le darán color y emoción a las próximas elecciones. A la natural participación de los candidatos de las dos fuerzas políticas locales que confrontarán nuevamente por el cargo de intendente, cuyos nombres aún se ignoran, se sumarán el joven y conocido empresario Silvio Fernández, quién propone una junta vecinal integrada por ciudadanos virtuosos que comprometan su participación con la sana intención de trabajar por el progreso y bienestar de nuestra comunidad. A su vez también sería muy probable la candidatura de Juan Andrés Ibarra, militante de la agrupación Kolina, dentro mismo del Frente de Todos, confrontando probablemente con el candidato “oficial” que podría ser el mismísimo intendente Daniel Stadnik o alguien de su riñón. Hasta aquí cuatro serían los candidatos que disputarían el sillón de Robbio, pero hay un quinto, el presidente del Concejo Deliberante, José Luis “Mona” Ledesma, que habría mantenido una conversación con la gente del libertario Javier Milei quien en las encuestas va muy bien y por lo tanto no sería nada raro que nos de una sorpresa candidateándose para el cargo de intendente por el partido “La Libertad Avanza”, que cuenta con el decidido apoyo de la juventud y otros sectores desencantados con la política actual que a su juicio no da pie con bola. Y como si esto fuera poco, como dicen los vendedores callejeros, puede haber un sexto “participante”, el funcionario “Maxi” Caprioli, quién podría ir en la interna del Frente de Todos, con Ibarra y tal vez Stadnik o el que decida el partido.

CANDIDATOS

Como puede observarse, aunque suene como muy temprano, los casarenses van a poder elegir, aunque Casares parezca un mundo aparte, en el que todo funciona y decididamente los últimos gobiernos municipales, incluido el actual, han dejado la impronta de trabajar con dedicación en la obra pública, sin descuidar la salud, la cultura, el deporte y la educación.

Es evidente que los candidatos nombrados pensarán distinto y es por eso que se ofrecen para que las cosas vayan mejor.