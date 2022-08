LACTEOS VIDAL

SIGUEN LAS NEGOCIACIONES

Luego de un mes de negociaciones y donde las partes todavía no han podido llegar a un acuerdo, El Oeste se llegó hasta la Fábrica de Lácteos Vidal ubicada en la localidad de Moctezuma para conversar con los representantes del gremio de Atilra que están al frente de esta medida de fuerza tomada junto a varios empleados de la fábrica.

Nos atendió Gastón Moreno, Secretario General de Atilra, Seccional Trenque Lauquen y él nos explicaba como se encuentra la situación: “Mirá, la situación sigue complicada, la respuesta que dio la empresa en éstos últimos días es enviarle un telegrama a todos los trabajadores que están de huelga, alertándolos que si no ingresaban dentro de las 48 horas hábiles a trabajar iniciarían sanciones y apercibimientos. Ante eso los trabajadores respondieron con un telegrama diciendo que están acá por voluntad propia y la huelga es un derecho que tienen. También niegan toda acción de apriete de los sindicatos como declara la empresa en los medios. Respecto a esto nosotros vamos a pedir una cautelar para que no se originen despidos y no tomen gente, como lo están haciendo en éstos momentos. Los trabajadores con nuestro apoyo están resistiendo y están más firmes que nunca”. “Ellos quieren trabajar pero con las condiciones que corresponde”. Cuando le preguntamos qu´r es lo que están pidiendo al llevar adelante esta huelga nos explicó que: “Nosotros estamos reclamando seis puntos. Los más importantes por así decirlo, son los trabajadores que están por fuera del convenio que serían seis, y eso no se puede hacer y tres trabajadores más que están en otra empresa que es Quinta Criolla haciendo tareas pero con un convenio inferior al nuestro en cuanto a lo económico y al respaldo o sea que hablamos de nueve trabajadores en ésta situación y después también pedimos por 20 recategorizaciones sobre un total de 44 trabajadores. Eso es lo más puntual y otro tema que no es menor, que salió en el año 2021 en la parte de seguridad e higiene que la caldera no tiene la prueba hidráulica, que es lo que te marca que presión puede resistir ya que trabaja a mucha temperatura y a muy alta presión y también salió que los trabajadores que manipulan la caldera no tienen el certificado para hacerlo. Nosotros no negamos que estén capacitados pero al no tener el certificado es como si no estuvieran capacitados y la empresa se niega a dárselo porque saben que así tendrían que estar abonándoles en otras categorías más altas”. Luego le preguntamos respecto a la movilización que se va a estar desarrollando hoy en Moctezuma a lo cual nos dijo: “Si. Es verdad y sale a pedido de los mismos empleados y vecinos, quienes nos han alcanzado tortas y mate y han estado compartiendo con nosotros a manera de demostración de apoyo y allí en una charla con ellos es que salió esta movilización. Nosotros invitamos a los compañeros a que se sumen”. “Reitero los trabajadores solo quieren trabajar, no quieren un paro o una huelga, solo piden lo que les corresponde y poder seguir trabajando”. Y para finalizar le preguntamos si él pensaba que este problema se arreglaría pronto y tendrán que seguir resistiendo mucho tiempo y nos dijo: “Mirá, la experiencia que uno tiene, más la de otros compañeros como el Secretario Gremial de Atilra Heber Ríos, siempre decimos lo mismo. Si el trabajador se sostiene, la lucha puede durar muchos días o semanas, pero se gana, porque la voluntad del trabajador está por sobre todas las cosas y mientras esté eso presente estamos confiados de que se puede ganar. La fuerza del Sindicato es la voluntad de los trabajadores y acá sentimos que es así. Ojalá que se solucione pronto y esto sea solo una anécdota de la cual los trabajadores de Lácteos Vidal se tienen que sentir orgullos porque es por el bien de todos”.