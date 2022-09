CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER

“QUISIERON SACARLA DE ESTE MUNDO Y VAN A TERMINAR PONIÉDOLA EN LA PRESIDENCIA”

No es un pensamiento nuevo ni nada que se le asemeje, así piensan muchos, demasiados, atribuyéndole a Cristina los bríos necesarios para encarar nuevamente la candidatura por la presidencia.

¿No la amedrentaron con el atentado?, parece que no, que entre sus fuerzas hay un clamor porque ella sea la candidata y los vientos soplarían favorables. “El error de Cristina fue poner un personero”, decía un kirchnerista puro que no interpretó qué quiso hacer Cristina al señalar con el dedo a Alberto Fernández y decir “éste es mi candidato”. Dicho y hecho con el apoyo anunciado de Cristina , su elegido Alberto Fernández fue presidente, pero no logró el apoyo de gran parte del peronismo que siguió fiel a ella, considerando a Fernández como un “delegado”.

Esa bala que no salió parece haber sido un mensaje del destino, la jefa sabe que la quieren o la odian, sentimientos que no dejan lugar a especulación alguna. Donde quiera que esté el fanatismo de unos y el odio de otros, acompañarán sus pasos.

La investigación del atentado nos está diciendo que el tema es mucho más grosso, que no es un demente aislado el que intentó asesinarla, sino un grupo de personas, tal vez una célula, que siguiendo órdenes de un grupo de interesados, vieron con la desaparición de Cristina el camino allanado hacia la victoria.

Nada es nuevo para el peronismo, a Evita cuando falleció, una Elite antiperonista gritaba “Viva el cáncer”, a Perón lo sacaron del poder sus iguales de la “libertadora” bombardeando Buenos Aires. ¿Qué ocurrirá con Cristina?, sólo ella lo sabrá, aunque por el momento las cartas están echadas. La bala que no salió le da una oportunidad única.

Autor anónimo