FOGLIA PUEDE ESTAR CONTENTO

Omar “Peli” Foglia durante su gestión como intendente fue autor de un interesante proyecto de hermoseamiento de la Avda. San Martín, reemplazando las veredas con su multiplicidad de baldosas, piedras, alisados etc. , por una sola clase de baldosas antideslizantes, todas del mismo color y en cada esquina un ensanche tipo glorieta con un banco para que puedan sentarse los vecinos que deseen hacerlo. El proyecto incluía también alguna obra en la Plaza San Martín y la calle Monseñor D`Andrea frente al edificio comunal, de Avda. San Martín a Maipú.

El ex intendente y ex senador puede sentirse contento que esa obra de su autoría “Refuncionalización de la Av. San Martín”, que había quedado inconclusa, ha sido continuada por los gobiernos de Walter Torchio y en la actualidad Daniel Stadnik, adversarios políticos de Omar Foglia.

No es usual que una nueva gestión que tome el timón de la comuna, máxime si es de otro color político, respete un proyecto que no es de su autoría. Ese tipo de acciones reivindican la política, dejan de lado los prejuicios y respetan la intención del adversario de gobernar para toda la comunidad y no únicamente para un sector en especial.

“Los hombres pasan, las obras quedan”. Pero suele ocurrir que a veces los tiempos no coinciden y obras que fueron proyectadas e iniciadas han quedo inconclusas por un cambio político. Está en la hidalguía de aquellos que valoran la política en continuarlas si realmente reúnen una intencio-nalidad de hermoseamiento que en un momento inspiró a quienes las proyectaron.