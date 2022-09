MARIANA NUÑEZ

LA PRIMERA INTENDENTE INTERINO DE CARLOS CASARES

Desde el lunes la Dra. Mariana Núñez se encuentra en funciones de Intendente interina reemplazando al actual intendente Daniel Stadnik, quien ha solicitado licencia desde el 22 al 26 de septiembre inclusive.

En el primer día histórico para los casarenses y para la concejal Núñez, El Oeste estuvo presente y quiso saber ¿Qué se siente estar sentada en el sillón de Intendente? Y esto nos decía: “El día de hoy, iniciando esta breve etapa en la cual voy a estar al frente del Municipio fue muy especial, fue un día de muchas emociones porque necesariamente son momentos en los que uno hace un repaso de lo vivido, lo militado, las luchas dadas y aún los golpes recibidos y que me han ido formando como persona, como política y que hoy me permiten desempeñarme como la primera mujer Intendenta de nuestra ciudad, lo cual antes que nada, para mí es un gran honor. Un honor que es el resultado no solamente de la militancia personal sino del trabajo de un grupo de compañeros que siempre me acompañan y me apoyan y con los cuales no tengo más que palabras de agradecimiento así como para el Sr. Intendente quien al tomarse licencia demuestra a las claras la plena confianza que tiene en mí.

Un día especial también porque lo considero un logro histórico como mujer que deberíamos celebrar como colectivo femenino habiendo sido por largo tiempo relegadas y desplazadas de los lugares de toma de decisión. Estoy convencida que mi experiencia va a abrir nuevos horizontes para las mujeres que militan, en cualquier sector político dentro de nuestra comunidad. Además es muy enriquecedor tener la posibilidad de ampliar la mirada saliendo de la función de Concejala para adentrarse en el día a día del Departamento Ejecutivo municipal”.

También, conociendo la capacidad de Mariana y su militancia política quisimos saber si ¿es una aspiración de parte de ella, en un futuro, estar al frente de la Intendencia, mediante el voto de la gente?. “ Sin dudas llegar a ser Intendenta siempre ha sido y es mi gran anhelo y para ello me he venido preparando con ardua militancia desde el llano, dos gestiones como Concejal, siendo por 2008 Presidenta de mi Bloque y luego candidata a Intendenta en 2011, por supuesto siempre dentro del peronismo, además de formar parte actualmente de la conducción del Partido Justicialista. Después en 2013 cuando empecé a formar parte del grupo del FR y nos unimos al grupo de Maxi Caprioli ese objetivo se postergó entendiendo claramente que la política, por lo menos el concepto de política que compartimos como espacio, es una construcción colectiva, horizontal y todos los compañeros tienen que tener su oportunidad. Estoy convencida que el momento de ser Intendenta va a llegar en el tiempo justo”.

Y para finalizar le pedimos una opinión respecto a la actual gestión, respondiéndonos lo siguiente: “Respecto de la gestión municipal creo que no hay ningún vecino de Carlos Casares que no coincida en que es una gestión que modernizó y mejoró profundamente la realidad de los vecinos, siendo la gestión de Daniel una continuación de la de Walter. Se trata de un gobierno que da respuestas no sólo por medio de la obra pública como el 100% de agua potable y cloacas, sino en áreas como salud con un Hospital Municipal totalmente equipado y un personal altamente calificado o la construcción de la nueva Maternidad o el Servicio de Nefrología. También invirtiendo en educación, deporte, cultura, discapacidad, producción. Y lo más importante un Municipio presente, de puertas abiertas, que intenta siempre estar al lado del vecino”.