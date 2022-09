Mariana Núñez reemplazará a Stadnik y por primera vez una mujer llegará a la intendencia

Desde el 8 de enero de 1907 hasta el presente, sea como Intendentes, Comisionados, Interventores e Intendentes a cargo pasaron 58 vecinos varones y ninguna mujer por la jefatura municipal. Esa “tradición” si así puede llamársele, se quebró el jueves 8 del cte. al jurar la concejala y dirigenta del Frente Renovador local Mariana Núñez, quien durante una semana ocupará el sillón del Comisionado y seguidamente Intendente Héctor Robbio 08-01-1907 al 14-11-1917, luego de que se aprobara el pedido de licencia del Intendente a Cargo Daniel Stadnik.

De esa manera Mariana Núñez pasará a ser la primera mujer Intendenta a Cargo que tome las riendas de la municipalidad. Todo un acontecimiento para Carlos Casares, aunque en nuestro país y en el mundo ya es común que las mujeres ocupen altísimos cargos empresariales, institucionales y políticos y se distingan por sus condiciones para ejercer esas funciones. Nos imaginamos el orgullo de la edil Mariana Núñez, quién el jueves quebró una tradición de 115 años, hecho que algunos señalan como una jornada histórica para Carlos Casares, y en verdad lo es.

La jura tuvo lugar a las 19 hs y en las instalaciones del palacio legislativo, viéndose Núñez muy felicitada por sus pares y aplaudida por la barra.

Stadnik en carácter de primer Concejal electo llegó a la intendencia luego de que Walter Torchio dejara su cargo para ocupar una banca en el Senado de la provincia de Buenos Aires como cabeza de lista del Frente de Todos de la Cuarta Sección. Es su primera licencia desde la asunción para que asuma la massista Núñez. El despacho del Lord Mayor tendrá por una semanita. PERFUME DE MUJER…

El Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa desde los EE.UU. por gestión del casarense Maxi Caprioli, felicitó a Mariana Núñez felicitó a Mariana sintiéndose muy orgulloso ya que es la primera mujer que ocupará el cargo de intendenta en Carlos Casares y además por pertenecer al Frente Renovador. Y finalizó sus palabras diciendo: “desde ya podés contar conmigo para lo que necesites”.

El jueves sin lugar a dudas, fue un día histórico para Carlos Casares, ya que por primera vez una mujer ocupará el cargo de Intendente interino, siendo ella la concejal Mariana Núñez en reemplazo del Intendente Daniel Stadnik, desde el 22 hasta el 26 de septiembre de 2022 sin goce de haberes.

Luego de leer los saludos de distintas autoridades, tanto locales como provinciales

el Presidente del H.C.D. Concejal José Luis Ledesma procedió a tomarle juramento recibiendo la flamante intendenta interina un cerrado y entusiasta aplauso de todos los presentes.

Seguidamente la concejal Ana Laffont pidió la palabra y expresó, “hoy es un día de fiesta para todos y especialmente para todas las mujeres que militamos, porque no importa si es una licencia de 4, 10 o 1 mes, siempre las historias se comienzan a escribir en una hoja en blanco y para comenzar lo primero que se traza es una palabra, luego la sigue una oración, una frase y un capítulo. Así comenzamos a escribir la historia y hoy ésta historia comenzó con dos palabras de la concejala Mariana Núñez SI JURO. Esto nos llena de orgullo y le deseamos el mejor de los éxitos, y si se me permite quisiera hacer

escuchar un saludo muy especial que nos hiciera llegar Maxi Caprioli de alguien muy especial.» Y así fue que por los parlantes salió la voz del Ministro de Economía de la Nac ión Sergio Massa quien en primer lugar felicitó a Mariana sintiéndose muy orgulloso ya que es la primera mujer que ocupará el cargo de intendenta en Carlos Casares y además por pertenecer al Frente Renovador. Es una enorme tarea de trabajar junto a tu pueblo. Yo estoy en EE.UU. pero quería estar presente aunque sea por medio de un audio, te mando un beso enorme y te felicito y desde ya podés contar conmigo para lo que necesites, luego de escuchar estas palabras un fuerte aplauso de todos los presentes.

También debemos destacar un gesto muy importante de parte del concejal Ramiro San Juan, de Juntos por el Cambio, quien pidió la palabra y adhirió a las palabras de Ana Laffont y expresó: “Quiero felicitar a Mariana por este compromiso que va a asumir y desearle la mejor de las suertes. Yo siempre le he dicho a ella que es una de las concejales más capaces e inteligentes que yo he visto acá en éste recinto y no tengo dudas de que como intendente va a cumplir la condición de manera brillante, asi que te saludo en nombre mío y de mi bloque y te deseo la mejor de las suerte”. Nuevamente un fuerte aplauso y el Presidente del H. C.D. pasó a un cuarto intermedio para que Mariana recibiera los saludos y felicitaciones de colegas y seres queridos.