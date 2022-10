TAMPOCO LA PAVADA

Leíamos con verdadero interés la nota reportaje que le hiciéramos al Intendente de Capitán Sarmiento (BA) y precandidato a gobernador Javier Iguacel y quedamos maravillados, si es que puede decirse así, de la gestión “0 impuestos” y autonomía provincial que ha llevado a cabo Iguacel en su municipio. Por ejemplo:

“En apenas tres años pudimos resolver mucho los problemas que esta frase famosa nos ha traído de “combatir la pobreza”, por eso le dijimos a la Cámpora, planes acá no, al igual que al Movimiento Evita y dijimos nosotros vamos a trabajar. En plena pandemia el pueblo estuvo abierto, no aprobamos la mayoría de los decretos dictactoriales de encierro, porque en definitiva no era otra cosa, por supuesto que con todos los elementos de seguridad. Bajamos 120 impuestos, cuánto se paga de hacienda 0, cuánto pagan los comerciantes para habilitar sus negocios 0, cuánto paga para ser proveedor del municipio 0, cuánto paga servicio de construcción si te querés hacer una habitación 0. Usted tiene moto bueno en Sarmiento no se pagaría la patente, es decir a muchísima gente le hemos tratado de solucionar los problemas y nos ha ido muy bien”.

Realmente y tendríamos que creer lo que dice el intendente Iguacel, es para irse a vivir a Capitán Sarmiento (que se llama así por Domingo Fidel Sarmiento (Dominguito), hijo adoptivo de Domingo Faustino Sarmiento) donde no se pagan 120 impuestos, según dijera en la nota, por lo que bien podría ser considerado un “Paraiso Fiscal”. Raro por cierto, lástima que no dice como hace, porque si su fórmula de prosperar sin que los ciudadanos paguen impuestos la hubiera aplicado Macri en su anterior presidencia, ahora estaríamos todos paseando en el trencito de la felicidad.

Tampoco la pavada… a menos que Iguacel tenga la fórmula mágica, que muy probablemente no va a poder tener el amigo Silvio Fernández si llega a ser consagrado intendente.

Fernández va por el buen camino, escucha a los políticos y seguramente saca sus propias conclusiones. También sabe que al país lo han hecho trizas y que afortunadamente Casares tuvo –cobrando impuestos- una buena administración.