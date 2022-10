STADNIK LA TIENE CLARA

Carlos Casares es un partido, no una ciudad

Hasta los mismos casarenses “metropolitanos” no tenemos en cuenta que nuestro partido está conformado por la ciudad y sus pueblos rurales . En cambio los que gobiernan el partido la tienen clara, el intendente Daniel Stadnik la tiene clara, el estado de los caminos y las distintas obras complementarias para evitar que el exceso de lluvias los haga intransitables son para él de prioridad absoluta y es por eso que dedica gran parte de su tarea a mejorar caminos, construir canales, puentes y atender los reclamos de los pobladores de los distintos pueblos para evitar su aislamiento. Su experiencia anterior en calidad de ingeniero le han servido para atender la obra pública durante la gestión de Walter Torchio y muchos años atrás en circunstancia de prestar servicios en Hidráulica provincial, ser hombre de consulta del entonces intendente Pascual Rampi (f).

Casares en ese aspecto se ve sumamente favorecido, quien gobierna entiende los reclamos de los productores y pobladores de la zona rural, no es un citadino que aborrece transitar caminos de tierra y manejarse en un terreno desconocido que no le permite entender necesidades que son vitales para la población rural, sea para retirar la producción de los campos o llegar a la ciudad para cumplir con tramitaciones imposterga-bles como las de atender sus obligaciones impo-sitivas, problemas de salud y otras necesidades. Carlos Casares es un partido, no debemos olvidarnos compuesto por la ciudad y sus localidades rurales y en ese aspecto podemos decir que estamos cubiertos.