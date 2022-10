¿PELIGRAN LAS PASO?

Como viene sucediendo desde el 2009, se realizan en Argentina las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) -Son primarias porque, en lugar de definirse cargos, primero se determinan las candidaturas oficiales. -Son abiertas porque todos los ciudadanos participan en la selección de candidatos, estén o no afiliados en algún partido político. -Son simultáneas porque todos los precandidatos por las distintas posiciones dirimen su postulación para la elección general en simultáneo la misma fecha y en el mismo acto eleccionario. – Son obligatorias para todos los ciudadanos que tengan entre 18 y 70 años a la fecha de la elección nacional y para todos los partidos y alianzas que pretendan competir en las elecciones nacionales aún para aquellos que presentan una única lista de precandidatos.

Pero existe una gran controversia respecto a si el próximo año elecciones PASO, programadas para el 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 se realizarán, dado que tienen una fuerte resistencia en partidos de la oposición, especialmente JXC y algunas provincias, mientras que el oficialismo quiere que se realicen. No pasarán muchos días para que la disputa se termine y haya una decisión final. Esto significa que su realización peligra y por lo tanto en caso de ser suspendidas cada partido determinará sus candidaturas y no el universo de votantes que participa en las PASO.

En el caso de nuestro partido es probable que al no existir las PASO como tampoco las internas los partidos elegirán sus candidatos “a dedo” y podría registrarse la participación de algún partido vecinal que puede presentarse a la categoría Intendente, el caso de UNIDOS POR CASARES, liderado por Silvio Fernán-dez, y quedarían como incógnitas qué rumbo tomará el presidente del HCD José Luis Ledesma (¿Milei tal vez?) y el ex intendente y ex senador “Peli” Foglia, que no se sabe si seguirá aliando su fuerza a Juntos por el Cambio como en las últimas elecciones e imponer sus candidatos en el HCD.

Como puede observarse todo muy complejo e incierto…