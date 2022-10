UN TEMA QUE PREOCUPA A LOS VECINOS

El Intendente Stadnik quiere solucionarlo cuanto antes.

Hemos recibido varios llamados de vecinos de la zona sur del partido, más precisamente aledaños al camino real a Cadret, el cual utilizan muy a menudo para venir a nuestra ciudad y por lo que nos cuentan es imposible de transitarlo.

El Oeste se comunicó con el Intendente para que nos cuente cuáles son los proyectos y soluciones para este camino a lo cual nos contestó: “El camino Casares – Cadret, hasta enero del año que viene está en conservación por la empresa que hizo la obra; aunque en realidad lo estamos manteniendo nosotros porque la empresa prácticamente no hace nada. Lo estamos arreglando de a poco, lo que pasa es que al no llover, no nos ayuda el tiempo, apenas llueva nosotros lo vamos rompiendo con el escarificador de a poquito, le sacamos esos dientes que se forman a manera de serrucho y quedan pequeñas piedras que permiten el paso de los vehículos sin mayores contratiempos.

A todos los caminos, con éstos días de sequía, se les vuela la tierra, no se le puede pasar la motoniveladora y están bastante golpeados. No se le puede pasar la motoniveladora por la sencilla razón que se rompe. No son caminos para andar a 100 kilómetros. Para que se entienda los caminos rurales son los principales para andar a 60 km. Y los secundarios a 40 kilómetros. El camino a Cadret es para andar a 60 kilómetros, el que quiera andar a 100 ó 120 no es el camino para esa velocidad. Entonces arranquemos a hacer docencia desde ese aspecto.

En enero cuando ya la empresa se desentienda de la obra, nosotros lo vamos a acomodar, lo que pasa que ahora no me puedo meter mucho porque por ahí hasta puedo hacer macana. En enero nos vamos a hacer cargo y lo dejaremos de cómo debe ser, si bien ya lo hemos mejorado mucho”.

Luego continuamos con la conversación y le preguntamos respecto al puente braille q ue se había dicho en algún momento que se colocaría en la entrada al acceso a Cadret, donde se derrumbó una parte del camino, con lo cual nos respondió: “No. No vamos a poner un segundo puente, porque el ejército nos cobra 5 millones de pesos y la verdad antes de fin de año la provincia va a licitar los nuevos puentes de hormigón. Lo que sí en unos días más vamos a hacerle una contención y lo vamos a volver a tapar con tierra para poder habilitarlo”.

Como le preguntamos las malas, también le comentamos las buenas, ya que el camino a La Sofía, tiene otro sistema de piedras y se encuentra en muy buenas condiciones, por supuesto que algunos golpes va a tener, es un camino de tierra, a lo que nos contestó: “Bueno, ese es otro sistema, yo no quería el que se utilizó en el camino a Cadret, que es un sistema con ligante hidráulico, que es una mezcla que se pega la tierra con este cemento y algo de piedra, pero resulta que después se hace un serrucho y la motoniveladora no lo puede acomodar porque es durísimo.

El camino a La Sofía es un camino con piedras de distintas granometrías pero sueltos, también se hacen serruchos debido a los camiones y maquinarias pero le pasamos la motoniveladora con lluvia o sin lluvia y lo podemos acomodar nuevamente.

Como podemos ver la solución pronto va a llegar, si bien no quedará como antes de colocarle el empedrado, tampoco quedará tan mal como con el empedrado. Trataremos de mejorarlo y dejarlo en buenas condiciones para circular”.

Como podemos ver, el Intendente está muy preocupado por la situación y quiere darle una solución cuanto antes.