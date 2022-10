ENTREVISTAMOS AL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. MAXIMILIANO BENTANCOR

LA CAUSAL DE MUERTE MÁS ALTA EN NUESTRA CIUDAD ES POR ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR.

Luego de cuatro meses de ocupar el cargo de Director del Hospital Municipal de nuestra ciudad, El Oeste entrevistó al Dr. Bentancor para que nos de su mirada como encontró nuestro nosocomio y qué proyectos tiene para desarrollar en el mismo.

– Con lo que nos encontramos en el hospital fue con una gran demanda relacionada con la atención de los pacientes en todas las áreas. Inicialmente porque somos el único lugar de internación a diferencia de cualquier otra ciudad cercana, las cuales tienen una clínica privada y un hospital repartiéndose en forma pareja los pacientes, lo que descom-prime marcada-mente a los hospitales. Nosotros en cambio tenemos que contener a todo lo que iría a una clínica privada y también al hospital, o sea que es el doble de cantidad de gente y a pesar de eso los estamos conteniendo. Después sí hay una cuestión de mucha demanda de atención de pacientes que antes iban a los consultorios particulares o que a través de sus obras particulares podían hacerlo y hoy quizás por una cuestión económica general se vuelcan a la atención en la salud pública y es por eso que nos encontramos con una sobrecarga en las distintas áreas.

-Se observa una sobrecarga de pacientes en los consultorios externos.

-Sí es verdad, la gente se vuelca mucho a los consultorios externos, quizás no aprovecha tanto la atención en las salas de Atención Primaria, yo creo que puede llegar a ser porque cuando vienen al hospital ya sacan su turno para los estudios complementarios o sea análisis, ecografía etc. Y es por eso que no aprovechan los lugares de Atención Primaria y es por eso que tenemos muchas sobrecargas en varias especialidades, donde los médicos tratan de duplicar o triplicar la atención de pacientes y de ésta manera tratamos de llevar esas sobrecargas principalmente en traumatología, oftalmología. También se están haciendo muchos estudios de prevención de cáncer de colon con los gastroenterólogos etc. Otra de las cosas que teníamos atrasadas es que había una lista de espera en cuanto a la resolución de las cirugías, teníamos muchos sobreturnos en lo que es cardiología y para estudios ecográficos, control cardiológico lo cual se había dejado de atender como corresponde en el momento de la pandemia y eso lo fuimos desarrollando con un gran esfuerzo desde el personal de quirófano y anestesista. Debo destacar que el Dr. Fabián Suárez ha extendido su horario de atención para realizar los electrocardiogramas a los pacientes cuando tienen que ir a cirugía y hemos agregado un cardiólogo más que es el Dr. Juan Rivas que atiende los martes y al igual que Suárez y el Dr. Escribano hacen ecografías, cardíacas”. Y continuó explicándonos “también tenemos una gran demanda en lo que es análisis de laboratorio e imágenes como radiología, tomografía y también ahí estamos observando que muchos pacientes que tienen obra social no pueden asumir el costo que le genera el privado y por eso deciden venir al hospital. En cuanto al área de Rayos con el Dr. Edgardo Aronskind al frente hacen también un gran esfuerzo junto a la Dra. Perelló debido a que la demanda era tremenda hemos sumado a dos médicos ecografistas más, uno que viene los días viernes y otro los sábados y de esa forma hemos podido resolver las ecografías pendientes y hoy estamos con los turnos prácticamente al día. En cuanto al horario de Rayos, que tiene al frente a Ana Verón se ha extendido desde las 7 hasta las 16 horas en forma corrida y no se necesita sacar turno, vienen con la orden de la placa y se les realiza en el momento. En cuanto a tomografía también todo el personal ha hecho un gran esfuerzo y hoy nos encontramos bastante al día con dichos informes. Estamos a la espera del mamógrafo que se ha comprado y si bien la entrega del mismo está un poco demorada, ni bien lo tengamos vamos a comenzar a utilizarlo rápidamente”.

-También quisimos saber cual era el problema de la guardia, que según algunos lectores había mucha demora en la atención a lo que nos contestó:

-“Ahí tenemos una gran demanda que estamos tratando de solucionarlo, hemos observado que había un horario más pico después de las 18 horas, donde había más demanda de atención y sobrecargaba a los doctores por lo que hemos generado con ellos y por iniciativa de la Dra. Bidini realizar un consultorio que se llama de DEMANDA ESPONTANEA que consiste en agregar un tercer médico en el horario pico de las 18 a las 21 horas y atenderá en un sector cercano a la guardia para ayudar a descomprimir los turnos que no son urgencias extremas, descomprimiendo también un poco a los médicos que suelen ir a los domicilios en la ambulancia en tiempo y forma o ocuparse de los pacientes graves que tiene internado dentro de la guardia general. Esto es una cuestión nueva que tenemos, que son los consultorios a demanda espontánea, esperamos poder sostenerlo en el tiempo porque todo sale del mismo grupo de trabajo. También no quiero dejar de pasar que tenemos un director asociado que es el Dr. Alejandro Giménez Arich, que es un médico formado en la Pequeña Familia, fue Jefe de Guardia bastante tiempo en nuestra guardia y está muy comprometido trabajando a la par mía, ocupándose de todas las cosas que tienen que ver con la atención de los pacientes “

-¿Cuál es la causa de mayor mortalidad en nuestra ciudad?

-Trabajando conjuntamente con nuestra Secretaria de Salud, Vanina Gan-dini, con su Asesora Cristina Suárez, el Director Asociado Alejandro Arich y la Doctora Romera hemos valorado que la causa de mayor mortalidad es la enfermedad cardio-vascular la cual tiene un promedio causal de muerte de un 70%, es por eso que estamos avanzando en un proyecto, al cual también está sumado el Dr. Fabián Suárez, que es la detección precoz de patologías tipo hipertensión, diabetes, etc. que genera patología a nivel cardiovascular y lleva a generar el riesgo de mortalidad. También estamos desde el hospital en un proyecto muy ambicioso que es la formación de la unidad cardiorenal que acá en provincia únicamente está en el hospital Italiano y está basado en que la enfermedad cardiovascular afecta puntualmente el corazón y el riñón que son las dos bombas más importantes del organismo y que el daño en cualquiera de los dos general, complicaciones y a futuro un riesgo de vida”.

Como podemos observar el Director del Hospital Dr. Maximiliano Bentancor junto a los médicos de nuestro hospital están poniendo poco a poco las cosas en su lugar.

Es cierto que nuestro hospital es el único efector en nuestra ciudad y en el cual se atiende –por falta de una clínica- la mayor parte de las urgencias y en general las distintas patologías de nuestros vecinos, en momentos en que las obras sociales y hasta las prepagas en unos casos son insuficientes y en el otro imposibles de sostener por el elevado costo de sus servicios.

En comparación con otros hospitales de la zona, el nuestro es “modelo” con un crecimiento constante, nuevos servicios y aparatología de primer orden que evita la constante derivación de los pacientes. ¿Hay problemas?, sí, y por supuesto que deben ser tomados en cuenta y atendidos. El tema de las guardias que no es nuevo debe ser contemplado, desechar lo insustancial y ocuparse de aquellas críticas con sustento porque merecen ser escuchadas. No es sentirse mal, mirar internet, hacer autodiagnóstico, automedicarse y finalmente recurrir a la guardia para recibir un tratamiento. Antes la consulta al médico de cabecera era lo más común, hoy eso ya no se contempla por distintas situaciones, el “voy a pasar por la guardia a ver qué me dicen” es lo que promueve la saturación de ese servicio y las quejas que se hacen públicas.