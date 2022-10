JAVIER IGUACEL SE PRESENTÓ EN EL ESPACIO “UNIDOS POR CASARES”

Actual intendente de Capitán Sarmiento por Cambiemos y pre candidato a Gobernador de la Pcia. de Bs. As.

Silvio Fernández escucha y aprende

El jueves, cerca de las 21 horas, luego que el precandidato a Gobernador por Cambiemos Javier Iguacel brindara una charla en el salón del espacio político “Unidos por Casares” a unos 70 asistentes y donde los vecinos preguntaron y quisieron interiorizarse de los proyectos que Iguacel viene realizando en su ciudad Capitán Sarmiento, en la cual es intendente desde el año 2019, pasó a conversar con la prensa presente. A modo de presentación Silvio Fernández explicó que “Tenemos la grata visita de Javier, Unidos por Casares está en formación y vamos con el norte al municipio para el 2023, obviamente que estas vinculaciones son de aprendizaje y traemos gente que tiene nuestros mismos valores los cuales nos fortalecen. Estamos agradecidos a la deferencia de Javier de estar en nuestra ciudad y tocar toda clase de temas. En política no todo es malo y yo soy un convencido de que vienen cambios muy importantes y nosotros nos estamos preparando para eso”. Luego tomó la palabra Javier quien hizo un pequeño resumen de su gestión y ciudad: “Capitán Sarmiento tiene 20 mil habitantes, muy parecido a Casares, no tenemos playa como dijo una diputada que parece que no es bonaerense, pero sí campos, es una mezcla de campo e industria. Tenemos una industria avícola muy grande y mucho campo. Es una comunidad muy trabajadora, pero como veníamos muy golpeados y de un espíritu que hay que vivir del plan y no del trabajo en apenas tres años pudimos resolver muchos los problemas que esta frase famosa nos ha traído de “combatir la pobreza”, por eso le dijimos a La Cámpora, planes acá no, al igual que al Movimiento Evita y dijimos nosotros vamos a trabajar. En plena pandemia el pueblo estuvo abierto no aprobamos la mayoría de los decretos dictactoriales de encierro, porque en definitiva no era otra cosa, por supuesto que con todos los elementos de seguridad. Bajamos 120 impuestos, cuanto se paga de hacienda 0, cuanto pagan los comerciantes para habilitar sus negocios 0, cuanto paga para ser proveedor del municipio 0, cuanto paga servicio de construcción si te querés hacer una habitación 0. Usted tiene moto bueno en Sarmiento no se pagaría la patente, es decir a muchísima gente le hemos tratado de solucionar los problemas y nos ha ido muy bien. Todas éstas cosas que hemos podido hacer nosotros, esto seguro que Silvio Fernández con la garra y el empeño que le pone seguramente si es intendente también lo va a poder hacer en Casares”.

También pudimos preguntarle a Silvio Fernández si desde “Unidos por Casares” ya habían tomado una decisión política con quien se agruparían a lo que nos contestó: “No, nosotros estamos trayendo a gente que dialogue con los casarenses y cuente sus proyectos que han dado muy buenos resultados en sus lugares y de paso vamos viendo, falta mucho todavía para las elecciones, queremos sumarnos cuando estemos seguro del camino a seguir”…