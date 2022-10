«TODOS UNIDOS TRIUNFAREMOS»…

17 DE OCTUBRE DÍA DE LA LEALTAD

Ofrendas florales y acto en el Partido Justicialista

Con motivo de celebrarse los 77 años del 17 de octubre de 1945, fecha fundacional del Peronismo y Día de la Lealtad, el Partido Justicialista de Carlos Casares, encabezado por el Senador Provincial y Presidente del PJ en nuestra ciudad, Walter Torchio , homenajeó este lunes con una ofrenda floral a los compañeros y compañeras fallecidos.

La ceremonia se llevó a cabo en el Cementerio Municipal desde las 11:00 hs, y contó con la presencia del intendente Daniel Stadnik y demás funcionarios locales y público en general.

Torchio en el Día de la Lealtad: “Reafirmamos el valor de la lealtad y la unidad”

El Senador Provincial y Presidente del PJ Carlos Casares, Walter Torchio, encabezó el acto oficial en la Unidad Básica de Rondeau 62, conmemorando el 77 aniversario del 17 de octubre de 1945. El salón se vio colmado ya que asistieron al mismo el intendente Daniel Stadnik, autoridades locales, concejales, representantes de movimientos sociales y militantes de todas las edades.

“…Hay que seguir trabajando de manera articulada para seguir dando respuestas…”

En su discurso, Torchio remarcó que “el 17 de octubre es un día muy significativo para el Peronismo y para el Justicialismo por muchas razones pero viéndolo desde el presente, desde la actualidad, toma mayor valor el significado de la lealtad, al cual hay que agregarle indudablemente el sentido de la unidad”.

Asimismo, señaló que “hay que seguir trabajando de manera articulada para seguir dando respuestas, en nuestro caso a los y las vecinas de Carlos Casares, pero también con el claro objetivo de seguir apostando a la educación, la salud, la obra pública y políticas públicas dentro de la Provincia de Buenos Aires”.

Por otra parte, se refirió al presente económico: “sabemos que los números macros son buenos, pero tenemos que trabajar para que esos números se vean reflejados en el bolsillo de la gente. En ese sentido se viene haciendo una gran tarea y confiamos en que los resultados pronto se comenzarán a ver”.

Finalmente, el líder del PJ Carlos Casares subrayó que “tenemos un enorme desafío por delante y teniendo en cuenta esta fecha tan importante para el Justicialismo pongamos en valor la lealtad y la unidad”.

También hizo uso de la palabra el Intendente Daniel Stadnik quien entre otras cosas resaltó que: “Estamos atravesando un grave problema, el pueblo cada vez tiene menos poder adquisitivo ya que la inflación le gana a los salarios, principalmente a la gente más vulnerable”…” Nuestro Presidente está tratando de sacarnos adelante, es cierto que viene de una pandemia, que la pandemia es de Macri que endeudó al país como nadie, pero a pesar de todo eso Alberto trata de hacer peronismo, pero hasta ahora no le salió”…

“Todas las elecciones siempre son importantes, pero esta considero que va a ser MUY IMPORTANTE”

“Ahora estamos a un año de las elecciones, para que se defina qué va a pasar con el país en los próximos cuatro años. Todas las elecciones siempre son importantes, pero esta considero que va a ser MUY IMPORTANTE, porque todos estamos viendo lo que tenemos enfrente y además ahora nos los dicen en la cara lo que van a hacer y yo me asusto y creo que todos deberíamos estar preocupados” … “Nosotros desde este pueblo del interior vamos a empezar a dar muestra de unidad, están los movimientos sociales que son los más sufridos y sectores que más reclaman, defendámonos entre todos, porque no hay otra alternativa. Del otro lado no hay un plan B, el plan B son los “los primos” y ya los escucharon”… “En este día especial quería dejarles el mensaje que se resumiría en lealtad que es la que todos necesitamos, a todos nuestros compañeros y UNIDAD”.