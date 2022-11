Crio. PEDRO LUIS CICCONI

Es el nuevo Comisario de la Departamental Carlos Casares

El jueves fue puesto en funciones el nuevo comisario de la comisaría Departamental de nuestra ciudad. Quien lo nombró en el cargo fue el superintendente de Seguridad de la Región, Comisario Mayor José Ismael Gil, quien en primer lugar tuvo unas breves pero emotivas palabras para con el fallecido recientemente comisario Ricardo Gigliotti, quien fue reemplazado por el comisario Pedro Luis Cicconi, quien viene desempeñándose como Jefe de la Comisaría Primera de Trenque Lauquen.

Luego de firmar y dejar sellado el acto, el Comisario Mayor José Ismael Gil dijo: “A partir de este momento, le deseo el mayor de los éxitos y no me caben dudas de que va a estar a la altura de la necesidad para desempe-ñarte y a trabajar para la comunidad y por último quiero agradecer a la municipalidad de Carlos Casares, que en todo momento siempre ha sido un amplio colaborador de la policía de seguridad y no tengo dudas que también va a seguir siendo así, a la Guardia Urbana, a los familiares, a los ex compañeros de trabajo de destinos anteriores y a toda la prensa. Muchísimas gracias y a partir de éste momento queda designado como Jefe Departamental”, luego de los plausos el flamante jefe dirigió unas breves palabras diciendo: “Quiero agradecer al Señor Superintendente Comisario Gil por confiar en mí para cumplir con ésta función de Jefe Departamental, un nuevo desafío en mi carrera y brindar el servicio de Seguridad público lo cual es una enorme responsabilidad. Voy a dar lo mejor de mí para que todo salga bien y también agradecerle a toda la comunidad casarense por recibirme y decirles que las puertas de mi despacho van a estar abierta ante cualquier inquietud. También un agradecimiento especial a mi familia y a mis ex compañeros”.