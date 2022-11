PARTE PRENSA POLICIAL

LE ROBARON LOS AHORROS DE TODA SU VIDA

El lunes, en horas de la tarde, denunció una vecina de este medio, de 76 años de edad, que siendo las 12:20 hs recibió una llamada telefónica, a su abonado fijo, por parte de una femenina, que la nombró como “mamá”, pensando la denunciante que se trataba de su hija. Esta persona le manifestó que tenía la voz extraña porque estaba con anginas. Luego de una breve conversación, le pidió esta mujer que apagara su teléfono celular para luego preguntarle si tenía dólares, y que una persona iba a pasar por su casa a retirarlos para cambiarlos en el Banco, ya que el gobierno de los Estados Unidos iba a cobrarse la deuda con los dólares que tuvieran en las viviendas. Los estafadores, le pidieron a la víctima, que se apurara a buscar el dinero porque cerraba el banco y que no cortara la comunicación, que esperara a que pasara a retirar el dinero una mujer. – Minutos más tarde, efectivamente se hizo presente esta mujer y se llevó el dinero que la víctima tenía en su poder. No pudo precisar la cantidad que le llevaron porque eran ahorros de muchos años.- Es tal, la confusión que le generan a los adultos mayores, los estafadores durante el engaño, que en un momento de la acción delictiva, uno de sus hijos se hizo presente en su casa, pero los delincuentes al percatarse de la situación , le dijeron a la víctima que no le contara nada del tema de los dólares,. Se iniciaron actuaciones caratuladas ESTAFA , con intervención de la UFI Nro. 2 a cargo del Dr. ,MARTIN BUTTI, del Dpto.Judicial de Trenque Lauquen.- Fdo. PEDRO LUIS CICCONI – Jefe Dptal. Carlos Casares.-