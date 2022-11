SI SE CALLA EL CANTOR, CALLA LA VIDA…

EZEQUIEL CASTILLO: Un casarense que como él dice “está comprometido con la sociedad…”

El vecino Ezequiel “Toti” Castillo en su cuenta de Facebook subió un video explicando los motivos por los cuales lo hacía y el cual nos enviara a nosotros para darle mayor difusión.

Dice así: “Hola gente, todos saben que estoy vinculado a la noche por el tema de la música y demás y no es la primera vez que llego de otro evento en otra ciudad en el cual me encuentro con que la seguridad es perfecta, tanto de Guardia Urbana como policial y llego a mi ciudad y me encuentro con todo lo contrario. No es la primera vez, esta es la quinta vez que me pasa que como civil tengo que intervenir en algo que otras personas tendrían que hacerlo, porque para eso cobran abultados sueldos y hablo en éste caso de Guardia Urbana y de la gente de Policía de nuestra ciudad. Pero voy a lo concreto. Yo tengo hijos adolescentes los cuales los voy a buscar a la salida del boliche, una noche cuando los fui a buscar en mi vehículo y con mucho cuidado llegué hasta la esquina del óvalo donde estaba la camioneta de la Guardia Urbana con la Directora Norma Elola y efectivos de su grupo, quienes con un laser marcaban al que salía con una moto o en auto y los jóvenes a pie todos por la cinta asfáltica. Entonces creo no estar equivocado cuando le dije a Norma, “esto hay que solucionarlo. No puede pasar es un desastre”, a lo que me contestó que ellos no tienen las armas por lo que le retruqué, pero si ustedes no tienen las armas no tendrían que estar aquí, porque estando aquí si sucediera alguna desgracia ustedes van a ser testigos de eso y como van a hacer para explicarlo”.

Luego seguí y fui a buscar a mis hijos y cuando regresaba con todo los cuidados necesarios, cuando voy llegando a Av. San Martín veo muchos chicos y una persona tendida sobre el asfalto, decido frenar y actuar de inmediato, ya que tengo conocimientos de primeros auxilios, llamamos a la policía y al hospital y no venía nadie y el joven estaba perdiendo sangre debido a una herida en la cabeza. La verdad la ambulancia tardó entre 20 y 30 minutos en llegar desde el hospital hasta el lugar, un verdadero desastre. Estas cosas no pueden pasar, es por eso que yo tomo el compromiso como ciudadano de Carlos Casares, como papá de dos hijos, porque no me gustaría que lo que le pasó a éste joven le pase a algún ser querido mío.

Creo que ustedes como papás esto también lo ven y tenemos que comprometernos, yo ya estoy comprometido y ustedes también deberían hacerlo. Yo desde la noche del accidente tomé el compromiso, hice los pasos correspondientes habidos y por haber, dejé asentado en el libro de quejas del hospital lo sucedido, hablé con la gente de policía porque no había estado en el lugar y me dijeron que “solamente tienen dos móviles y que estaban trabajando en lo que era la salida del boliche con distintas peleas que había habido y cuando llegaron ya no estaba más el chico porque se lo había llevado la ambulancia.

A esto hay que encontrarle una solución, no debe ser que por política y de esto me hago cargo de lo que digo para la fiesta de la primavera o para la fiesta del estudiante organizan todo para que los chicos tengan un fin de semana impecable, pero ahí terminó todo. Después los chicos corren riesgo de vida todos los fines de semana y esto creo que todos los papás que van a buscar a sus hijos a la salida del boliche lo ven. Es un verdadero peligro. Yo estoy comprometido y espero que se sumen para tratar de encontrar una solución a la noche casarense que hoy está pésimamente manejada.