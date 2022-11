UN IMPORTANTE PROYECTO

El Intendente Stadnik en busca de más terrenos para la gente

En una pequeña conversación que mantuviéramos con el Intendente Ing. Daniel Stadnik en el día de ayer, respecto a la posibilidad de que el municipio adquiera nuevos terrenos para seguir urbanizando la ciudad esto nos dijo: “Estoy en conversación con la familia Jayo para hacer un acuerdo con el municipio, donde la municipalidad le proveería los servicios y a cambio de ellos nos darían una determinada cantidad de terrenos. Estamos en esa vía, pero por el momento estamos parado, estamos por presentar el proyecto del convenio aunque el costo más elevado es proveer de energía eléctrica a las 46 hectáreas, entonces EDEN nos tiene que pasar el presupuesto de la obra y a partir de ahí realizaremos una especie de pre acuerdo”.

Corrían comentarios de que esos terrenos podrían ser para las personas que usurparon ¿Es esto así?

“No, no. Con las personas que usurparon, son familias que necesitan, nosotros hemos tomado nota, pero no hay ningún acuerdo. Nosotros vamos a seguir con nuestro plan de entrega de terrenos como corresponda y a quienes se puedan hacer la casa y vamos a hacer viviendas a quienes no puedan construír. Tenemos distintos programas. Lo importante es adquirir suelo urbano, que es lo más difícil, después que vamos a hacer, si vamos a hacer terrenos o dar terrenos y veremos la necesidad porque el tema es que el terreno es una solución rápida y quien se la pueda construír en pocos meses tal vez puedan estar viviendo y en cuanto a los planes de viviendas tenés que tener el terreno, presentar en la provincia o nación el proyecto, una vez que sale se licita, la obra tarda aproximadamente 18 meses. Pero bueno, no sabemos que vamos a hacer con esos terrenos. Lo importante es adquirirlos y luego veremos en que planes los encuadramos”