LA IGLESIA YA TIENE CURA

Fue nombrado como cura párroco el presbítero Juan Kukielka, perteneciente a la arquidiócesis polaca de Dublín. Viene de Juan José Paso.

Dos curas de Pehuajó vendrían a ayudar a Juan en algunas ocasiones. Ellos son Mariano Cortés e Ignacio Medina.

El domingo en la misa brindada por el Obispo Ariel Torrado Mosconi, de la Diócesis de 9 de Julio, en nuestra iglesia, dio la noticia de quién sería el reemplazante del padre Jonny con las siguientes palabras “El padre Jonny, pese a que somos poquitos, él me pidió un permiso por 3 años para estar en Guatemala y me pareció que era justo que pueda ir a cumplir con ésta misión, entonces misionero por misionero, acá va a venir un padre polaco, el padre Juan Kukielka, es párroco actualmente de Juan J. Paso, hace muchos años que está en la Argentina, es un hombre misionero, de esos misioneros de corazón. Primero estuvo muchos años en Santiago del Estero, luego vino hace ya 20 años a la diócesis de 9 de Julio, primero en Bunge, donde ha trabajado incansable y estos últimos años en Paso y ahora le he pedido que asuma como párroco de Carlos Casares. Asi que el próximo domingo 20 va a asumir el padre Juan Kukielka aquí en la parroquia”, los fieles presentes en la misa aplaudieron con emoción y continuó el Obispo diciendo: “les pido que lo acompañen, que lo ayuden mucho. Va a tener una gran presencia en la parroquia, porque le gusta mucho estar y acompañar a la gente, por lo tanto cuando ustedes vengan para hablar con él los va a atender con mucho gusto, también le gusta mucho celebrar las misas en los pueblos, entre todos lo vamos a ayudar, es por eso que le he pedido al padre Mariano, de Pehuajó y al padre Nacho Medina que son sacerdotes jóvenes que vengan a ayudar, yo quiero incorporar a los jóvenes y que ellos vean un curita joven también es importante, sería importante para que se acerque la juventud. Yo les pido que ustedes estén muy unidos”.

QUIEN ES EL PADRE KUKIELKA?

El presbítero Juan Kukielka, perteneciente a la arquidiócesis polaca de Lublín, aunque destinado a la diócesis de Nueve de Julio, fue nombrado Capellán de Su Santidad por su generosa dedicación al ministerio sacerdotal.

La distinción pontificia, que lleva anexa el tratamiento de monseñor, fue hecha por el papa Francisco, a pedido de monseñor Stanislaw Budzik, arsobispo metropolitano de Lublín, Polonia. Monseñor Juan Kukielka es administrador parroquial de Nuestra Señora del Rosario, de Juan José Paso y de Santa Clotilde, en Beruti.

Según informó la diócesis de Nueve de Julio, este reconocimiento del Pontífice viene acompañado de un augurio de fecundo ministerio. Por su parte, la curia local reconoció también su trabajo en la diócesis e hizo público el nombramiento.

En enero de 2014, la nunciatura apostólica informó a la Conferencia Episcopal Argentina que los títulos pontificios honoríficos eran reducidos y solamente eran candidatos en el clero secular aquellos sacerdotes mayores de 65 años que lo merezcan. Quedaron abolidos los títulos de protonotario apostólico y prelado de honor de Su Santidad