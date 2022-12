CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

¿Sepa en qué consiste, en qué nos beneficia y cuándo se implementará?

El día Lunes 05 de diciembre el ministro de Economía, Sergio Massa firmó con el gobierno de los Estados Unidos el acuerdo de intercambio de información que le permitirá acceder de manera automática a los datos de cuentas bancarias y de inversión financiera de argentinos no declaradas en el país del norte.

¿en qué consiste este acuerdo?

El convenio prevé que los Estados Unidos proveerá información de cuentas individuales de ciudadanos argentinos, de sociedades integradas por argentinos como últimos beneficiarios y de trusts que tienen a ciudadanos argentinos como integrantes o beneficiarios.

¿Qué implicancias tendrá para nuestro país?

Este es un acuerdo relevante porque Estados Unidos es el único destino con el que Argentina no tiene un intercambio automático de datos, lo que impedía conocer la situación en la plaza financiera con mayor cantidad de dinero de argentinos. Una vez que el trato entre en vigencia, se estima que podría llegar a haber un universo imponible de cuentas no declaradas en Estados Unidos que alcanzaría los US$ 100.000 millones, cifra que repercutirá en el impacto de los impuestos nacionales, no solamente en Ganancias por los rendimientos que estas cuentas puedan generar, sino también en el Impuesto sobre los Bienes Personales.

¿Desde cuándo se implementará?

El acuerdo tendrá vigencia desde el 1 de enero y el IRS, la agencia fiscal de Estados Unidos, suministrará información existente desde el 30 de septiembre de 2021. No obstante, si se cumple la hoja de ruta prevista, Estados Unidos no comenzará a enviar información a partir del 1 de enero. Lo hará el 30 de septiembre de cada año con los datos disponibles al cierre del año anterior.

Especial para El Oeste “Estudio Arietti”