EL COVID VUELVE A SER NOTICIA

POCO A POCO AUMENTAN LOS CASOS EN NUESTRA CIUDAD

Debido a que hemos escuchado varios rumores respecto a que en Casares habría varios casos de covid entrevistamos a la Dra. Vanina Gandini, Secretaria de Salud y Desarrollo Social para interiorizarnos al respecto y esto fue lo que nos comunicó: “Mirá, si hubo algunos casos, siempre hay, a veces más otras veces menos. Hoy la aplicación de hisopados es a personas con enfermedades pre existentes, mayores de 50 años o personas que están internadas, asi que no es condición de que el 100% de la población se sepa si está o no está con covid, lo más importante es el autoaislamiento en casos de síntomas. Internados al día de hoy martes hay una sola persona la cual ya estaba para el alta, pero vuelvo a repetir, lo más importante del tema covid es que volvamos a tener cuidados con las medidas de prevención, con el uso de barbijo en los lugares cerrados, lavado de manos, ventilar los ambientes y frente a síntomas que se puedan autoaislar, concurrir al médico y tomar precaución cuando están con síntomas de no acercarse a personas de riesgo”.

También le consultamos como está el tema de la vacunación: “siempre pedimos que se sigan vacunando a los cuatro meses de la dosis que se pusieron hay que colocarse el refuerzo, ya hoy se está poniendo la sexta dosis o tercer refuerzo a mayores de 50 años inmunocompro-metidos, asi que a seguir poniendo énfasis en la vacunación y en los cuidados de la salud y que sea una cosa más porque hoy el covid es una enfermedad respiratoria más que están instaladas dentro de la comunidad.