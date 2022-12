ENTREVISTA EXCLUSIVA

EL PADRE JONNY SE DESPIDE DE LOS CASARENSES

Luego de haber dado la noticia días atrás, de que el Padre Jonny se iría de nuestra ciudad, el miércoles en horas del mediodía tuvimos la oportunidad de conversar con él en una amena charla, donde nos cuenta cual será su próxima misión.

E.O.: Bueno Padre, por lo que vemos ya es imposible retenerlo en nuestra ciudad ya que una nueva misión lo ha llamado?

P.J.: Si, así es. Primero gracias a la gente por el cariño que me han brindado, pero todos sabemos que hay un tiempo para cada cosa y si ahora se comienza a hacer realidad este sueño para mi, porque yo ya he vivido hace un tiempo en Guatemala y uno queda con el corazoncito mirando hacia allá cuando viene para éstos lado. El Obispo me ha dado el permiso y me voy por tres años.

E.O.: Misionar en Guatemala, es distinto a estar en una ciudad como la nuestra?

P.J.: Si. La fé que se profesa que se vie allá , el tipo de cultura es totalmente distinto. Es un desafío porque al cambiar de país cambias las comidas, la manera de hablar, etc. la experiencia de vivir en otro país tiene cambiar la mentalidad, el corazón, la manera de comer, de vivir, pero además culturalmente la fé es una parte muy escencial en sus vidas.

¿Qué se lleva de acá Padre?

Me llevo un monton de vivencias lindas de fe, porque uno vive de la fe, porque hay gente que se enganchó en un montón de cosas que uno ha propuesto o proyectos de ellos con los cuales nosotros los fuimos encauzando. Gracias a Dios la gente me aceptó con mucho cariño.

E.O.: Padre a qué cree que se debe que la gente se haya volcado a venir tanto a la iglesia, principalmente a sus misas de los miércoles?

Mirá, la gente o cualquier de nosotros necesitamos expresar y manifestar socialmente lo que uno cree, lo que andamos buscando, lo hacemos en la cancha de fútbol o en algún deporte y en la fe sucede lo mismo, no siempre hay métodos para encauzar esa fe y como la fe no es única, hay gente que le encanta aplaudir, bailar, reir, cantar como también hay personas que prefieren la adoración a solas con el santísimo en la eucaristía y también hay gente que no quiere cambiar lo que aprendió desde siempre, porque les parece que salirse de esa rutina es como degradar la fe o no se anima a un paso más allá, entonces bueno, nuestra gente que es alegre, que es de expresar la fe con cantos ó bailes eso era lo que l es gustaba, pero ahí no hay que equivocarse, no era la misa, sino lo que el señor derramaba en la misa, porque nosotros somos testigos que acá en nuestra comunidad mucha gente se sanó, mucha gente cambió de vida, a mucha gente el señor le habló de su problema contreto y eso te llama a confiar y a tener más fe. Por ejemplo hace poquito una familia tuvo un nenito, ya tenían uno y éste último nació con algunos problemitas, vinimos le rezamos y el bebe se sanó y entonces ellos mismos dijeron: si el señor nos respondió cuando acudimos a él, nosotros tenemos que hacer lo mismo, hicieron la catequesis, la comunión y ahora se acaban de casar. Lo que se siente es que cuando el señor te ayuda el compromiso hacia él es inmediato.

E.O.: Usted siempre expresó que no hace milagros?

P.J.: Por supuesto, yo siempre digo que si con alguien me ciento identificado de la biblia, es con el burro que llevaba arriba a Jesús, pero los aplausos no eran para mi sino para el que iba arriba y uno lo cree a eso.

E.O.: Se sabe quien será su reemplazante?

P.J.: Todavía no. Si sé que el domingo viene el Obispo a celebrar la misa y se reunirá con la gente de la parroquia para charlar y buscar algún reemplazante.

E.O.: ¿Un saludo a manera de despedida para la gente de Carlos Casares?

P.J.: Si, quiero agradecerles un montón por todo lo que hemos compartido durante este tiempo y no es solamente Casares, sino ocho pueblos que he estado atendiendo durante estos 7 años. A todos muchísimas gracias y que Dios los Vendiga, la Virgen los acompañe y estaremos siempre unidos.

E.O.: Podríamos esperar una vuelta?

P.J.: Dentro de tres años se me vence el contrato, puede ser que vuelva o me quede allá. Dios dirá.